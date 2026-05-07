Euro a scăzut ușor în raport cu leul, spărgând șirul recordurilor istorice depășite zilnic din începând din 30 aprilie

Euro a scăzut joi în raportul cu leul, pentru prima scădere după trendul ascendent din 27 aprilie, și după seria de recorduri istorice înregistrate din 30 aprilie.

Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,2661 lei/euro, cu 0,0027 lei sub cel mai recent record istoric, cel de miercuri. Atunci cursul a fost de 5,2688 lei/euro, cu 5,08 bani peste precedentul record, de 5,2180 lei/euro, stabilit marți, 5 mai

Deprecierea vine după mai multe ședințe consecutive de presiune pe leu. Luni, 4 mai, euro fusese cotat la 5,1998 lei, iar pe 30 aprilie cursul ajunsese la 5,1417 lei/euro, nivel considerat atunci un record istoric.

Aceste evoluții au loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice interne. Marți, în ziua moțiunii de cenzură, când Cabinetul Bolojan a fost demis, euro trecuse pe piața interbancară de pragul de 5,23 lei, iar miercuri, înaintea publicării cursului oficial, cotațiile au urcat peste 5,27 lei/euro pe piața interbancară.

Creșterile s-au înregistrat din 27 aprilie, când cursul era de 5,0927 lei/euro.

Purtătorul de cuvânt al BR, Dan Suciu, nu exclusese, la întrebările jurnaliștilor privind o estimare a evoluției cursului de joi, că leul ar putea să se deprecieze în continuare în fața monedei europene, după mai multe zile consecutive în care a fost depășit recordul istoric anterior.

„Ne putem aștepta la creșteri suplimentare. E o situație tensionată, în care ne putem aștepta și la creșteri semnificative în perioada imediat următoare. Până nu se lămuresc lucrurile din punct de vedere politic și financiar ne putem aștepta la asemenea evoluții”, a declarat Dan Suciu, joi, în jurul prânzului, înainte de ora 13:00, când se anunță cursul oficial.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia simpozionului de educație financiară cu tema „Financial literacy to support security, independence and inclusion” (Educația financiară pentru a susține securitatea, independența și incluziunea – en), organizat de BNR în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în marja întâlnirii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.