Euro atinge un nou record istoric în ziua votului asupra moțiunii la adresa Guvernului Bolojan

Banca Națională a României a anunțat marți, 5 mai 2026, un curs oficial de 5,2180 lei pentru un euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeană.

Este un nivel cu 0,0182 lei peste cursul oficial de luni, de 5,1998 lei pentru un euro, când fusese cu 0,0581 lei peste cursul de joi (5,1417 lei), ultima zi lucrătoare anterioară.

Evoluția vine în contextul în care Guvernul Bolojan trece, marți, prin votul decisiv al moțiunii de cenzură.

Deprecierea accelerată a monedei naționale este asociată de analiști riscului politic, după ieșirea PSD de la guvernare și depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Votul asupra moțiunii este programat pentru 5 mai, iar blocajul politic ar putea pune presiune pe randamentele datoriei publice, ratingul de țară și accesul României la fonduri europene.

Avertismentul ministrului Finanțelor

Chiar Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat, luni seara, că deprecierea leului și atingerea unui nou maxim al cursului euro sunt consecințe directe ale instabilității politice și ale percepției investitorilor asupra riscurilor din economia României. Potrivit acestuia, piețele financiare reacționează în principal la două elemente: credibilitatea traiectoriei fiscal-bugetare și capacitatea României de a atrage fonduri europene, inclusiv prin PNRR.

În acest context, oficialul a indicat că stabilizarea cursului depinde direct de clarificarea situației politice. „În momentul în care există predictibilitate, presiunile asupra cursului și nivelul dobânzilor se temperează”, a precizat el.