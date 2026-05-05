Moment important pe autostrada Sibiu-Pitești. A fost străpuns tunelul de la Robești

Tunelul de 900 de metri de pe traseul autostrăzii Sibiu-Pitești a fost străpuns marți, a anunțat DRDP Craiova.
Cosmin Pirv
05 mai 2026, 13:47, Economic

„Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești marchează un nou moment important odată cu străpungerea tunelului de la Robești, pe sensul Pitești-Sibiu, parte din secțiunea montană Boița – Cornetu, una dintre cele mai dificile zone de infrastructură rutieră din România”, a transmis marți pe Facebook DRDP Craiova.

Tunelul are o lungime de aproximativ 900 de metri și a fost realizat în 7 luni de la începerea lucrărilor.

Acesta este unul dintre cele 7 tuneluri prevăzute pe acest tronson montan.

„Străpungerea tunelului de la Robești confirmă progresul lucrărilor într-una dintre cele mai complexe zone de infrastructură din România și aduce mai aproape finalizarea unei rute moderne prin Valea Oltului”, arată drumarii.

