Mobilizare masivă pe Autostrada Sibiu–Pitești: peste 1.000 de muncitori și 200 de utilaje pe secțiunea Cornetu–Tigveni

A fost finalizată deja structura unei hale cu o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați, unde vor fi realizate elementele prefabricate necesare pentru lucrările din tunel. În prezent, construcția intră în etapa de acoperire cu prelată.

Prefabricatele produse aici vor fi utilizate pentru lucrările din tunelul Poiana, unul dintre cele mai complexe puncte ale autostrăzii, urmând să fie montate cu ajutorul unui utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), folosit pentru săparea tunelurilor.

Filmare extinsă de pe șantier

Imaginile publicate de DRDP Craiova oferă o perspectivă mai amplă asupra lucrărilor față de actualizările anterioare și surprind stadiul intervențiilor pe teren, inclusiv zonele unde sunt concentrate echipele și utilajele.

Detalii despre tronsonul Cornetu–Tigveni

Secțiunea Cornetu–Tigveni a Autostrada Sibiu–Pitești are o lungime de aproximativ 37,4 km și este unul dintre cele mai complexe tronsoane ale proiectului, incluzând peste 50 de poduri și pasaje, un ecoduct, un tunel, două noduri rutiere, două spații de servicii și un centru de întreținere și coordonare.

Traseul se desfășoară între localitățile Cornetu și Tigveni, pe teritoriul județelor Vâlcea și Argeș, fiind parte dintr-un proiect mai amplu împărțit în cinci tronsoane, care va lega municipiile Sibiu și Pitești.

Alternativă la DN7 și legătură peste Carpați

În prezent, traficul între Sibiu și Pitești se desfășoară pe DN7, o rută aglomerată și periculoasă, unde viteza medie este de aproximativ 60 km/h, iar întârzierile sunt frecvente.

Autostrada Sibiu–Pitești este prima care traversează Munții Carpați și face parte dintr-un coridor strategic de transport, asigurând legătura între Europa de Vest și Marea Neagră. Proiectul este așteptat să reducă timpii de deplasare, să crească siguranța rutieră și să sprijine dezvoltarea economică a regiunilor traversate.