Autostrada care străpunge Carpații intră în linie dreaptă. Imagini noi

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești avansează pe mai multe fronturi. Constructorul austriac PORR așterne pământ vegetal pe taluzuri și continuă realizarea fundațiilor de balast și a straturilor de asfalt pe terasamente.

La cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapete metalice, rosturi de dilatație și mixtură asfaltică. Se instalează și elementele sistemului de iluminat rutier și ITS, arată Cristian Pistol, directorul CNAIR.

La sensul giratoriu Tigveni, așternerea mixturii asfaltice a fost finalizată.

Tunelul Momaia, dotat cu sisteme moderne de siguranță

La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, se montează instalații mecanice și electrice. Tunelul va fi echipat cu sisteme de detectare și evacuare a fumului și a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de urgență și camere de monitorizare a traficului.

În scurt timp, antreprenorul va demara și programul de pregătire a personalului CNAIR pentru monitorizarea și intervenția la tunel.

Cât din autostrada Sibiu-Pitești va fi circulabilă

Dacă ritmul de lucru se menține, deschiderea secțiunii 4 ar urma să aibă loc în cursul anului 2026. Aceasta ar aduce la 54 de km lungimea totală a porțiunilor circulabile din cei 122 de km ai autostrăzii Sibiu-Pitești.

Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.