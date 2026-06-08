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Ce nu poate România reușește Ucraina: doboară automat dronele Shahed. Unde a testat tehnologia de succes

Spre deosebire de România, dronele interceptoare ucrainene sunt deja capabile să doboare autonom drone de atac de tip Shahed. Ministerul Apărării de la Kiev extinde astfel de soluții tehnologice de ultimă oră, a declarat Mihail Fedorov .
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Sorina Matei
08 iun. 2026, 17:13, Știri externe
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Participantul Brave1 a creat o tehnologie care automatizează 95% din întregul proces de interceptare – de la lansarea dronei până la distrugerea Shahed. Dezvoltarea a trecut cu succes testele de luptă în regiunea Harkov”, a susține ministrul Apărării, Mihailo Fedorov .

Potrivit acestuia, operatorul vede mișcarea țintelor în timp real, selectează ținta și dă comanda de lovire. După aceea, sistemul ghidează independent drona către țintă, o recunoaște autonom și se concentrează asupra dronei Shahed

Fedorov a menționat că, datorită sprijinului Brave1, producătorul a reușit să treacă de la crearea unui prototip la utilizarea cu succes în luptă în mai puțin de un an.

„Autonomia este unul dintre domeniile cheie de dezvoltare a apărării aeriene moderne. Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacuri masive și o protejare mai eficientă a orașelor ucrainene. Dezvoltăm soluții care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă. Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacurile masive și o protecție mai eficientă a orașelor ucrainene. Urmărim soluțiile care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă”, a subliniat el.

Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacurile masive și o protecție mai eficientă a orașelor ucrainene. Urmărim soluțiile care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă.

Anterior, Mihail Fedorov a relatat că Ucraina lucrează la crearea de rachete interceptoare ieftine pentru combaterea dronelor de atac Shahed și testează deja unele soluții.

De asemenea, s-a relatat că Ucraina implementează un nou nivel de apărare aeriană „la scară mică” – acum dronele interceptoare pot fi controlate de la o distanță de mii de kilometri, iar peste 10 producători au integrat deja această soluție în sistemele lor.

Drona Shahed reprezintă o familie de vehicule aeriene fără pilot (UAV) de producție iraniană, cele mai cunoscute fiind variantele de atac unidirecțional (cunoscute public ca drone kamikaze sau muniții rătăcitoare), precum Shahed-131 și Shahed-136. Aceste platforme au redefinit războiul modern prin utilizarea masivă a tehnologiilor comerciale ieftine pentru a copleși sistemele de apărare aeriană tradiționale, scumpe și sofisticate.

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