„Participantul Brave1 a creat o tehnologie care automatizează 95% din întregul proces de interceptare – de la lansarea dronei până la distrugerea Shahed. Dezvoltarea a trecut cu succes testele de luptă în regiunea Harkov”, a susține ministrul Apărării, Mihailo Fedorov .

Potrivit acestuia, operatorul vede mișcarea țintelor în timp real, selectează ținta și dă comanda de lovire. După aceea, sistemul ghidează independent drona către țintă, o recunoaște autonom și se concentrează asupra dronei Shahed.

Fedorov a menționat că, datorită sprijinului Brave1, producătorul a reușit să treacă de la crearea unui prototip la utilizarea cu succes în luptă în mai puțin de un an.

„Autonomia este unul dintre domeniile cheie de dezvoltare a apărării aeriene moderne. Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacuri masive și o protejare mai eficientă a orașelor ucrainene. Dezvoltăm soluții care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă. Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacurile masive și o protecție mai eficientă a orașelor ucrainene. Urmărim soluțiile care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă”, a subliniat el.

Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacurile masive și o protecție mai eficientă a orașelor ucrainene. Urmărim soluțiile care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă.

Anterior, Mihail Fedorov a relatat că Ucraina lucrează la crearea de rachete interceptoare ieftine pentru combaterea dronelor de atac Shahed și testează deja unele soluții.

De asemenea, s-a relatat că Ucraina implementează un nou nivel de apărare aeriană „la scară mică” – acum dronele interceptoare pot fi controlate de la o distanță de mii de kilometri, iar peste 10 producători au integrat deja această soluție în sistemele lor.

Drona Shahed reprezintă o familie de vehicule aeriene fără pilot (UAV) de producție iraniană, cele mai cunoscute fiind variantele de atac unidirecțional (cunoscute public ca drone kamikaze sau muniții rătăcitoare), precum Shahed-131 și Shahed-136. Aceste platforme au redefinit războiul modern prin utilizarea masivă a tehnologiilor comerciale ieftine pentru a copleși sistemele de apărare aeriană tradiționale, scumpe și sofisticate.