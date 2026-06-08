Ucraina anunță neutralizarea a 124 de drone rusești din 155, în cadrul unui atac aerian nocturn

Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au neutralizat 124 din cele 155 de drone lansate de Rusia în timpul unui atac desfășurat începând cu seara zilei de 7 iunie, potrivit informațiilor transmise de armata ucraineană.

Conform Ukrinform, datele au fost comunicate de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram.

Autoritățile au precizat că, începând cu ora 18:00 pe 7 iunie, Rusia a lansat 155 de vehicule aeriene fără pilot, printre care drone de atac de tip Shahed, dar și drone capcană Gerbera, Italmas, Banderol și Parodiya.

Acestea au fost lansate din mai multe direcții din Rusia, inclusiv Briansk, Kursk, Oryol, Millerovo și Primorsko-Akhtarsk, dar și din Hvardiiske, în Crimeea ocupată temporar.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au precizat că atacul a fost respins cu ajutorul aviației militare, al unităților de rachete antiaeriene, sistemelor de război electronic, unităților de drone și al grupurilor mobile de foc.

Conform informațiilor, până la ora 08:00 în data de 8 iunie, apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare sau să bruieze electronic 124 de drone în regiunile nordice, sudice și estice ale țării.

Totuși, autoritățile au raportat că 20 de drone au lovit în 17 locații diferite, iar resturi de la dronele interceptate au căzut în alte șase zone.