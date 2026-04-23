Cristian Pistol: Mobilizare record pe șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii Sibiu-Pitești

„Mobilizare record pe şantierul secţiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Asocierea de constructori italieni şi români (WEBUILD SPA -Tancrad) lucrează, pe aproximativ 25% din cei 37,4 km ai şantierului, cu peste 1000 de muncitori şi mai mult de 200 de utilaje: se construiesc suprastructurile la 13 din cele 54 de viaducte și poduri de pe traseu, se lucrează la terasamente (săpături și umpluturi), se fac lucrări de consolidare (piloți forați și ziduri de sprijin)”, a scris, joi, pe Facebook, directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni) este una dintre cele două secțiuni importante ale autostrăzii Sibiu-Pitești, care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continua pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România (Constanța – Nădlac).

Acesta a mai precizat faptul că la ecoductul Călinești sunt în desfășurare lucrări de armare și de betonare a elevațiilor, excavare a fundaților, armare și cofrare la pile.

„La tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din #România (1780 m), se fac lucrări de ancorare și excavație pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalația TBM (Tunnel Boring Machine). Acest utilaj are o lungime de 100 de metri și o greutate totală de 3.300 tone”, a adăugat Cristian Pistol.

Directorul CNAIR a mai spus că în fabricile constructorilor de la Racoviţa şi Cepari se produc grinzi prefabricate pentru şantier. De asemenea, din luna mai se vor executa şi carcasele de armatură pentru segmentele prefabricate ale tunelului Poiana.

„Pe măsură ce vor fi emise Acordurile de Mediu Revizuite și ulterior Autorizațiile de Construire inclusiv pe celelalte sectoare ale șantierului, constructorii vor putea crește mobilizarea și ritmul de lucru în șantier”, a explicat Cristian Pistol.

Contractul se ridică la o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA și este finanţat prin Programul Transport (PT).