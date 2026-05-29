Pas decisiv în realizarea Drumului Expres Suceava-Siret. Contract semnat pentru primele două loturi

A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția primelor două loturi ale Drumului Expres Suceava-Siret, un proiect rutier strategic finanțat prin programul european SAFE, cu o valoare totală de 3,72 miliarde de lei, fără TVA.
Alexandra-Valentina Dumitru
29 mai 2026, 13:35, Economic
În prezența secretarului de stat din cadrul Horațiu Cosma, a fost semnat contractul pentru Loturile 1 și 2 ale Drumului Expres Suceava-Siret (DEx), obiectiv gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin CNAIR.

Contractul a fost atribuit asocierii FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL și vizează proiectarea și execuția a 43,05 km de drum expres, din totalul de 55,65 km ai proiectului.

Valoarea totală a contractului este de 3,72 miliarde de lei (fără TVA), împărțită astfel:

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești, 18,6 km): 2,09 miliarde lei, cu 9 luni proiectare și 24 luni execuție
Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți, 24,45 km): 1,63 miliarde lei, cu 12 luni proiectare și 24 luni execuție

Pe traseu vor fi realizate 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) și patru noduri rutiere principale, la Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud).

Proiectul este finanțat prin programul SAFE, instrument european de împrumuturi pe termen lung lansat în 2025 de Comisia Europeană, dedicat cu prioritate înzestrării militare și proiectelor de mobilitate militară de pe continent.

Din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro pentru România prin SAFE, 4,2 miliarde de euro sunt direcționate către sectorul transporturi.

