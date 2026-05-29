Acționarii Hidroelectrica, inclusiv statul român, au votat suspendarea lui Silviu Răzvan Avram, președintele Consiliului de Supraveghere, inculpat pentru luare de mită

Acționarii celui mai mare producător național de energie și lider al pieței concurențiale a furnizării, au decis, cu majoritatea voturilor celor prezenți – adică 94,92% din cei cu drept de vot – să aprobe forma și conținutul Actului Adițional nr. 5 la contractul de mandat încheiat cu domnul Silviu Razvan Avram, membru al Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Până când se aplică

Potrivit documentului, cu care a fost suplimentată ordinea de zi a ședinței de vineri, începând cu data semnării acestui act adițional, „contractul de mandat nr. SPEEH HIDROELECTRICA 36089/29.03.2023 încheiat intre Societate si dl. Silviu Radu AVRAM, se suspendă, în conformitate cu art. 40 din contract. Suspendarea produce efecte până la data pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare pentru infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau a altor situații prevăzute de lege privind încetarea procesului penal, precum achitarea sau încetarea procesului penal”.

Acționarii au votat vineri și mandatarea reprezentantului acționarului statul român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Hidroelectrica să semneze acest act adițional.

Cu această ocazie, AGOA a fost informată cu privire la dosarului care îl vizează pe Silviu Răzvan Avram, care are calitatea de inculpat într-un dosar de luare de mită.

„Având în vedere informațiile publice disponibile despre Dosarul nr. 6631/2/2025, aflat pe rolul Secției I penale la Curtea de Apel București având ca obiect ” luarea de mită (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap la art 35 alin.(1) Cod penal”, precum și dosarele disjunse din acesta, respectiv nr. 6631/2/2025/a1 având ca obiect ”măsuri și excepții dispuse de judecătorul de camera preliminară”, înregistrat pe rolul Curții de Apel București în data de 21.10.2025 și în dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 având ca obiect ”verificare măsuri asigurătorii (art. 250 ind.2 Cod procedură penala)”, AGOA constată existența unei situații de suspendare a contractului de mandat nr. 36089/29.03.2023 încheiat cu domnul Silviu Răzvan AVRAM, potrivit art.40 din acest contract, în lipsa notificării din partea mandatarului, care are calitate de inculpat în dosarul menționat. Infracțiunile pentru care în dosarul menționat domnul Silviu Răzvan AVRAM are calitatea de inculpat se încadrează în categoriile de infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în hotărârea AGOA de vineri.