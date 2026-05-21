Bodgan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica, și-a retras candidatura pentru postul de director general. „Nu mai există guvernanță corporativă în România. Este o glumă”

Bodgan Badea a anunțat, joi, că nu mai dorește să concureze pentru conducerea executivă a companiei și va rămâne în funcția pe care a câștigat-o prin concurs, și anume cea de director de investiții al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică și furnizorul cu cea mai mare cotă de pe piața concurențială a furnizării din România.

„Așa cum bine știți, selecția este organizată în conformitate cu Ordonanța 109 care reglementează implementare a principiilor de guvernanță corporativă în companiile de stat. Din această perspectivă, eu am calitatea de candidat și, cu plăcută surprindere, am constatat că de data aceasta am trecut de prima etapă. Da (sunt pe list scurtă – n.r.), este un pas înainte față de precedenta selecție, unde nu corespundeam criteriilor pe care consultantul angajat să facă această selecție le stabilise și le considera necesare pentru cineva care dorește să conducă compania Hidroelectrica. Sigur că în viață tot timpul avem de învățat, e adevărat că nu de la oricine, dar este un sector frumos, este un sector dinamic, este un sector complex ca atare, iată, astăzi, în cea de-a 2-a procedură de selecție, cu plăcută surprindere am constatat că sunt pe lista scurtă”, a declarat, ironic, Bodgan Badea, la întrebarea reporterului Mediafax, în cadrul conferinței de presă ocazionate de semnarea celui mai mare contract de retehnologizare a unei hidrocentrale din ultimii 15 ani.

„Eu nu doresc să conduc Hidroelectrica într-un astfel de mediu specific anilor ´50”

În acest context, toate acestea, actualul președinte al Directoratului a declarat că își retrage candidatura.

„Cu toate acestea, tot astăzi am luat decizia să nu mai candidez și am luat această decizie. Vă spun nu foarte ușor, dar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, faptul că problemele României s-au rezumat la cele mai importante companii de stat care, spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi în România, au demonstrat performanță și această performanță, indiferent ce spune un politician sau altul, este măsurabilă și astăzi Hidroelectrica are o capitalizare de peste 80 de miliarde de lei. Și gândiți-vă cum a crescut capitalizarea numai din septembrie anul trecut, când am rămas împreună cu ceilalți doi colegi ai mei prezenți în sală, în loc de cinci, am rămas trei, am preluat atribuțiile și am încercat să aducem compania iarăși pe un trend crescător. Și am reușit să aducem astăzi compania iarăși pe locul unu în topul celor mai valoroase companii ale României, nu numai ale statului român”, a adăugat Bogdan Badea.

„Nu cred că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă reprezintă normalitatea. Nu am dorit să implicăm compania în dezbaterile politice, cu toate că am fost introduși, dar nici nu putem accepta să fim umiliți, să fim tăvăliți, să fim hărțuiți de tot felul de decidenți politici care, din dorința de a muta atenția de pe adevăratele probleme ale României, pe cele mai valoroase companii de stat, și asta vedem în fiecare zi. Totuși, din punctul meu de vedere, anumite lucruri trebuie să aibă o limită. Eu nu doresc să conduc Hidroelectrica într-un astfel de mediu specific anilor 50. Atunci hăituiam chiaburimea, atunci arestam și băgam la închisoare intelectualii României, tot așa, creând frustrări, arătând cu degetul, criticând fără fundament. Acesta este motivul pentru care eu personal nu doresc să mai continui această competiție”, a explicat Bogdan Badea.

Actualul președinte interimar al Directoratului a trecut în revistă o parte a realizărilor de la preluarea acestui mandat.

„Din 2017, când am preluat, în calitate de președinte interimar, această companie și până astăzi s-au văzut niște lucruri. Niciun politician din România nu a stat în fața investitorilor când am făcut listarea. Noi am pus Hidroelectrica pe hartă, noi am discutat cu investitorii și am încercat să-i convingem să vină în România pentru că oportunitățile de investiții sunt în toată lumea. Noi suntem în punctișor pe hartă și fondurile de investiții când aleg să investească în România, în Hidroelectrica sau în Asia, se uită la ceea ce oferă compania, la ce perspectivă de dezvoltare are, la ceea ce își propune managementul să facă și ia decizia: Da, aici este un loc unde merită să investesc, pentru că există o trasabilitate, pentru că există performanță și pentru că există o direcție coerentă. N-a stat nimeni în fața investitorilor, așa cum am spus, și listarea companiei, pentru că și ăsta a fost un mare subiect de discuție, a fost făcută de colegii din Hidroelectrica, de consultanții pe care i-am avut, de reprezentanții Fondului Proprietatea, care și ei alături de noi au depus toate eforturile și resursele necesare pentru a fi până la urmă cea mai de succes listare din România. De atunci și până acuma o zi, acțiunile Hidroelectrica nu au scăzut sub prețul pe care l-am avut în vedere, de 104 lei la momentul listării. De atunci și până acuma, valoarea companiei a crescut continuu. Ca atare, spuneam că niciodată nu-i prea târziu să înveți lucruri noi, dar mai spun că nu de la oricine. Și materie de energie, și materie de listări, cred că sunt foarte puțin politicieni astăzi care poate să ne dea lecții”, a declarat Bogdan Badea.

Întrebat dacă decizia sa atrage anularea celei de-a doua proceduri, Bogdan Badea a subliniat că este vorba de o decizie personală.

„Nu trebuie să anuleze nicio procedură. Este la decizie personală. Este o decizie pe care am luat-o văzând tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu mi se pare normal să fim subiect de dezbatere publică fără argumente, să fim forțați să facem anumite investiții care poate nu fac sens economic. Să fim condiționați cu bugetul și cu memorandumuri, pentru că vorbim de guvernanță corporativă. Nu mai există guvernanță corporativă în România. Este o glumă. Din momentul în care ajungem să depindem ca să angajăm un om într-o centrală, să ne ducem să ne rugăm de Guvern să ne lase să explicăm de ce ne trebuie în tură doi oameni, de ce ne trebuie oameni la furnizare, când suntem cel mai mare furnizor din România, mai vorbim de guvernanță corporativă? Nu mai există așa ceva. Ne-am întors în anii ´90, ne-am întors în anii ´90. Mie, personal, nu mi se pare normal și nu vreau să fac parte din această ecuație”, a subliniat Bogdan Badea.

„Astăzi, compania este la o capitalizare de peste 80 de miliarde. Anul trecut am avut cel mai bun an din punct de vedere al investițiilor. Colegii pe care i-ați văzut astăzi au depus eforturi enorme să pregătească investiții de mare anvergură și prioritatea Hidroelectrica este în hidrocentrale. Prioritatea Hidroelectrica este să dea un plus valoare pe ceea ce are astăzi. În planul doi e diversificare, optimizarea și alte lucruri care vor contribui la creșterea valorii companiei. Ne bucurăm foarte mult că cei care contează pentru noi, adică investitorii, au apreciat eforturile care s-au făcut. Îmi pare foarte rău că politicienii care au adus țara acolo unde suntem astăzi nu apreciază acest lucru. Dar cred că, odată ce vom avea un guvern stabilit și normal, poate vorbim serios despre ce a mai rămas din guvernanța corporativă în companiile de stat”, a declarat Bogdan Badea.

„Dacă se dorește să ne întoarcem la tătucul care le știe pe toate și ne spune ce avem de făcut, nu, mulțumesc, nu mai îmi doresc”

În acest context, Bogdan Badea a precizat că va rămâne în funcția de director de investiții.

„Eu astăzi sunt director de investiții și așa voi rămâne. Avem prea multe proiecte în derulare, este prea multă muncă depusă pentru a da cu piciorul eforturilor pe care colegii le-au făcut și cred că, dacă acesta este prețul, să putem crește salariile unor sute de oameni la Reșița, să putem crește salariile la Hidroserv, să putem angaja oameni care ne sunt absolut necesari, că mă întrebați de forță de muncă locală, pentru a duce la îndeplinire planul de investiții pe care astăzi îl avem, un buget de 1,5 miliarde de lei, și pentru a putea să dezvoltăm activitatea de furnizare la nivelul la care ne dorim și noi, vă doriți și dumneavoastră, pentru că este o linie de business pe care ne-am dorit-o foarte mult, când am văzut nedreptatea din piață, când am văzut prețurile din piață, raportat la ce știam noi că putem face”, a detaliat Bogdan Badea.

„Și cred că faptul că Hidroelectrica este astăzi cel mai mare furnizor este un mare avantaj pe care toți românii îl au și de aceea suntem cei mai competitivi. Sigur că acest lucru a deranjat foarte mulți băieți deștepți. Sigur că nu se bucură nimeni că Hidroelectrica, în loc să mai dea ca pe vremuri la traderi sau să vândă ieftin pe bursele de energie și să fie revândute la prețuri astronomice către clientul final, astăzi vă de direct dumneavoastră. Sunt foarte multe supărări. Dar întorcându-ne la întrebarea dumneavoastră, dacă acesta este prețul, e un preț prea mic comparativ cu importanța pe care această companie o are, motiv pentru care eu, unul, personal, am decis să nu mai continui. Nu este un mediu sănătos ceea ce se întâmplă. Nu mai există guvernanță corporativă în România și e important să știm în ce direcție mergem. Dacă se dorește cândva și într-un mediu așezat, fără emoții politice, se dorește ca să ne întoarcem la ceea ce a făcut ca toate companiile din energie pe care le vedeți astăzi – Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica, care au performanță mult peste performanța țării – să rămână așa, atunci stăm la masă. Dacă se dorește să ne întoarcem la tătucul care le știe pe toate și ne spune ce avem de făcut, nu, mulțumesc, nu mai îmi doresc”, a conchis Bogdan Badea.

„Amenda” pentru Jalonul 121

De amintit că Hidroelectrica a publicat pe 20 martie anunțul privind declanșarea procedurii de selecția a directorului general și directorului financiar, CEO si CFO, după ce procedura – vizată de Jalonul 121 din PNRR privind guvernanța corporativă a companiilor din sectorul energetic – care avea data-limită pe 28 noiembrie a eșuat chiar cu o zi înainte, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general, după eșecul procedurii pentru alegerea unui director financiar.

Pentru acest jalon, România a fost sancționată de Comisia Europeană. „Vorbim despre companii mari, importante pentru economia României: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica și altele. Comisia Europeană a constatat probleme serioase în modul în care au fost selectați și numiți oameni în consiliile de administrație: numiri politice, proceduri neclare, criterii aplicate incorect, mandate incomplete sau lipsa unor indicatori de performanță. Pentru acest jalon, România pierde 180 milioane euro și recuperează 48 milioane euro”, după cum a declarat ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, pe 1 mai.

Profit în creștere cu 122% după primul trimestru

Compania a raportat după primele trei luni ale anului un profit net care a urcat cu 122% față de primul trimestru din 2025, la 1.307 milioane de lei, de la 589 milioane de lei, conform rezultatelor financiare transmise joi seara la Bursa de Valori București (BVB).

În ceea ce privește investițiile, Hidroelectrica a realizat în 2025 investiții de aproximativ 781 milioane lei, cel mai ridicat nivel investițional din istoria recentă a companie, iar pentru 2026, societatea anunța că își propune continuarea unui program ambițios de investiții, cu accent pe proiecte de stocare, modernizarea activelor existente și dezvoltarea unor noi capacități regenerabile.

Hidroelectrica este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 80,05% din acțiuni. De la listarea din iulie 2023, Hidroelectrica și-a consolidat poziția de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piața concurențială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De asemenea, compania deține și parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW.