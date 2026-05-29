Este un vechi sat săsesc din inima Transilvaniei. A trecut prin toate încercările istoriei, de la năvălirile barbare, la războaie, comunism și cea mai de pe urmă încercare: exodul sașilor.

În anii 90, satul părea pustiit și ruinat. Dar poate pentru că și un sat, asemeni omului, găsește resurse și forța să renască, Saschizul a început încet-încet să se ridice.

Și-a reabilitat clădirile de patrimoniu, are peste 100 de firme active și peste zece pensiuni. A devenit unul dintre cele mai importante atracții turistice de pe Valea Târnavei, vestit pentru sărbătorile, vacanțele, plimbările cu bicicleta, câmpurile cu flori, pajiștile cu stejari, gemurile și dulcețurile, brânzeturile și legendele care duc mai departe povestea acestui loc.