Contract semnat pentru construcția unui nou lot din A8: Tronson cu 6 tuneluri și 18 viaducte spre Iași

Contractul a fost semnat la sediul Ministerului Transporturilor cu reprezentanții antreprenorului FCC Construccion SA.

Tronsonul este cuprins între Lețcani (DN 28) și Iași (DN 24), iar valoarea contractului este de 3,9 miliarde lei fără TVA.

„Conectarea Moldovei la rețelele europene de transport prin Autostrada A8 este o prioritate absolută”, a declarat secretarul de stat Horațiu Cosma.

Noul tronson va avea o lungime totală de 17,70 km și va fi realizat la un profil transversal de 26,00 m.

„Avem în față un proiect cu un specific tehnic complex. Finanțarea este pe deplin asigurată, iar constructorul selectat deține expertiza necesară pentru a livra lucrarea la standarde înalte”, a completat Horațiu Cosma.

Vor fi realizate 18 structuri majore de tip poduri, pasaje și viaducte, care vor însuma o lungime de aproximativ 6,54 km, cel mai impunător viaduct din proiect urmând să atingă o lungime de 1105 metri. De asemenea, traseul va cuprinde 6 tuneluri cu o lungime cumulată de circa 2,04 km, cel mai mare dintre acestea având o lungime de 470 de metri.

Conexiunea cu rețeaua rutieră existentă din județul Iași va fi asigurată prin intermediul a două noduri rutiere esențiale, respectiv Nodul DJ 282 Nord Iași situat la km 70+090 și Nodul DN 24 de la km 76+830.