Prima pagină » Economic » Contract semnat pentru construcția unui nou lot din A8: Tronson cu 6 tuneluri și 18 viaducte spre Iași

Contract semnat pentru construcția unui nou lot din A8: Tronson cu 6 tuneluri și 18 viaducte spre Iași

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat vineri contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 Lețcani-Iași al autostrăzii A8. Tronsonul are aproape 18 kilometri, cu 6 tuneluri și 18 viaducte.
Contract semnat pentru construcția unui nou lot din A8: Tronson cu 6 tuneluri și 18 viaducte spre Iași
Imagine cu scop ilustrativ
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 13:34, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Contractul a fost semnat la sediul Ministerului Transporturilor cu reprezentanții antreprenorului FCC Construccion SA.

Tronsonul este cuprins între Lețcani (DN 28) și Iași (DN 24), iar valoarea contractului este de 3,9 miliarde lei fără TVA.

„Conectarea Moldovei la rețelele europene de transport prin Autostrada A8 este o prioritate absolută”, a declarat secretarul de stat Horațiu Cosma.
Noul tronson va avea o lungime totală de 17,70 km și va fi realizat la un profil transversal de 26,00 m.

„Avem în față un proiect cu un specific tehnic complex. Finanțarea este pe deplin asigurată, iar constructorul selectat deține expertiza necesară pentru a livra lucrarea la standarde înalte”, a completat Horațiu Cosma.

Vor fi realizate 18 structuri majore de tip poduri, pasaje și viaducte, care vor însuma o lungime de aproximativ 6,54 km, cel mai impunător viaduct din proiect urmând să atingă o lungime de 1105 metri. De asemenea, traseul va cuprinde 6 tuneluri cu o lungime cumulată de circa 2,04 km, cel mai mare dintre acestea având o lungime de 470 de metri.

Conexiunea cu rețeaua rutieră existentă din județul Iași va fi asigurată prin intermediul a două noduri rutiere esențiale, respectiv Nodul DJ 282 Nord Iași situat la km 70+090 și Nodul DN 24 de la km 76+830.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Caz șocant: o mamă și-a ucis bebelușul de 1 an cu un amestec de lapte și medicamente: „Leziune cerebrală catastrofală”
CSID
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia