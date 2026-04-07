O asociere de firme din România şi Bulgaria, desemnată câştigătoare pentru construirea tronsonului 2 Târgu Frumos-Lețcani al Autostrăzii A8

Compania Națională de Investiții Rutiere anunță, marți, că o asociere de firme din România şi Bulgaria a fost desemnată câştigătoare pentru construirea tronsonului 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8.

Tronsonul are o lungime de 28,6 kilometri și va conecta Iaşiul la reţeaua europeană de autostrăzi.

„A fost desemnat constructorul pentru încă un tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni, proiect strategic finanțat prin Programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, astăzi (marți – n.r.), asocierea de firme din România și Bulgaria, Danlin XXL (Lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex S.R.L., Evropiski Patishta, câștigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 2 Târgu Frumos-Lețcani (28,6 km)”, a anunțat CNIR într-o postare pe Facebook.

Oferta câștigătoare are o valoare de 4,57 de miliarde de lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

,„Atribuirea acestui contract pentru tronsonul de autostradă care asigură legătura vestică a Iașiului la A8 reprezintă încă un pas concret prin care ne apropiem de obiectivul includerii tuturor tronsoanelor Autostrăzii Moțca-Iași-Ungheni în Programul SAFE, instrument financiar care permite accelerarea proiectelor prioritare, cu orizontul clar de finalizare etapizată, până în 2030. Pe lângă conectivitatea din zona metropolitană, pentru acest tronson de autostradă am prevăzut prioritizarea unui segment cu o lungime de 4 kilometri care va funcționa ca o centură la Podu Iloaiei, localitate care se confruntă cu un trafic foarte aglomerat”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Potrivit CNIR, proiectul prezintă o complexitate tehnică ridicată. Vor fi construite 33 de poduri și pasaje și 2 tunele. Contractul mai prevede și realizarea a trei noduri rutiere (Nod Podu Iloaiei, Nod Lețcani, Nod la Drumul de Legătură cu DN 28) și a 13 kilometri de drumuri de legătură.