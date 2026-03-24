CNIR: 12 oferte depuse la contractul pentru supervizare pe tronsonul Moţca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8

CNIR a primit, marți, 12 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Moțca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

Potrivit CNIR, ofertele au fost depuse de:

1.TECNIC Consulting Engineering România 2.CONSITRANS 3.EGIS ROMÂNIA 4.TPF INGINERIE 5.IRD ENGINEERING 6.Asocierea SEPTEMBRIE CONSULTING (Lider)-SEARCH CORPORATION, CONSTANTINA-TAMARA OLCER-CUNDIEV CABINET AVOCAT 7.Asocierea KONSENT (Lider)-MGGP ENGINEERING, MGGP, 8.Asocierea DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL (Lider), M INFRA DESIGN&MANAGEMENT S.R.L. ECM GROUP, POLSKA, ROMCONSULT AVM, RDM CONSULTING&CONSTRUCTION 9.Asocierea TQM MANAGEMENT (Lider), DOWHA ENGINEERING, TRIANGLE A.G. S.R.L. 10.Asocierea ROMCONSTRUCT S.A. (Lider), Civil Engineering Institute ,,Macedonia” JSc. Skopje, 11.Asocierea PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Lider), K-BOK CONSTRUCTION DESIGN, WE PROJECT ENGINEERING S.R.L, 12.Asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (Lider), EMAY Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi

Contractul pentru serviciile de supervizare pentru Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca)-Târgu Frumos al Autostrăzii A8 are o valoare estimată de 57 de milioane de lei. Durata este de 110 luni, incluzând cele 46 de luni pentru proiectare și execuție și 64 de luni (supervizarea în perioada de garanție).

Concret, Tronsonul 1 are o lungime de 27 de kilometri și include: 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere.

„Supervizorul va asigura, pe toată perioada de derulare a contractului, un management corespunzător al proiectului astfel încât să se asigure că proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilită prin contractul de proiectare și execuție și la un nivel superior de calitate în conformitate cu parametrii de calitate ofertați, standardele, normativele și prevederile legale în vigoare”, mai menționează CNIR.