Trei oferte depuse pentru modernizarea Aeroportului Băneasa, estimată la 7,43 milioane lei

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat, marți, că „a primit, din partea unor firme internaționale de proiectare și inginerie, trei oferte de participare la licitația organizată pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Aeroportului Internațional București Băneasa ‘Aurel Vlaicu’”.

Proiectul prevede realizarea unui nou terminal de pasageri, „cu o capacitate de minimum 1.600 de pasageri/oră, amplasat în proximitatea terminalului existent”.

„Noul Terminal al Aeroportului Băneasa va avea acces rapid la întreaga infrastructură aeroportuară: platformă, pistă și sistemul de căi de rulare”, se mai arată în comunicat.

Extinderea aeroportului ar urma să fie realizată fie prin transformarea Hangarului nr. 2 Romaero într-un terminal modern, fie prin construirea unuia nou pe terenul CNAB, în zona de nord a pistei.

Pentru separarea fluxurilor de trafic, strategia include și dezvoltarea unui terminal dedicat aviației generale și de business, „având toată infrastructura adiacentă și facilitățile necesare”, care ar putea fi amenajat prin preluarea unui hangar existent sau prin construcție nouă.

„Strategia prevede și reorganizarea actualului Terminal de aviație generală, pentru a crește capacitatea de procesare la 2,5 milioane de pasageri/an. Reconfigurarea terminalului va echilibra capacitățile de procesare între fluxurile de plecări și sosiri, în vederea asigurării unui nivel de servicii ridicat și a unei utilizări eficiente a infrastructurii”.

Finanțarea investițiilor va fi asigurată din surse proprii, credite, fonduri europene și alte surse legale, iar termenul de predare a documentației este de 8 luni de la ordinul de începere. Valoarea estimată a proiectului este de 7,43 milioane lei.

La licitație participă trei ofertanți:

1. Urban Scope – lider și subcontractanți/terți EPC – Consultanță de Mediu, Carmen Geoproiect, Acadastru Online Consult și Setec International

2. EGIS România – lider și subcontractanți/terți EPC – Consultanță de Mediu și Arcadis Consulting (UK) Ltd și Egis Avia

3. Asocierea Quadratum Architecture (lider) – Haskoning Nederland BV operating as NACO – Netherlands Airport Consultants, cu subcontractanții MC General Construct Engineering, Edit Structural, KVB Consulting & Engineering, Con Gaz Prest, Convergint România, Miri Dan Proiect și Geosond