Autostrada A3 Ploiești-Brașov: Reîncep lucrările de teren pentru studiul de fezabilitate

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat vineri reluarea activităților de teren pentru realizarea studiului de fezabilitate al Autostrăzii A3 Ploiești-Brașov, proiect care ar urma să asigure o legătură mai rapidă între Capitală și Valea Prahovei.
Maria Miron
08 mai 2026, 13:53, Știrile zilei
Echipele sunt mobilizate în această etapă pe primele două sectoare ale viitoarei autostrăzi, în zona localității Strejnicu din județul Prahova. Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), pentru finalizarea studiului geotehnic mai sunt necesari aproximativ 28.400 de metri de foraje.

Studiul geotehnic are un rol esențial în proiectarea autostrăzii, deoarece de acuratețea datelor privind structura și stabilitatea terenului depinde dimensionarea unor lucrări complexe precum podurile, viaductele și tunelurile, au explicat reprezentanții CNIR.

Un proiect-cheie pentru Valea Prahovei

Autostrada A3 Ploiești-Brașov este considerată unul dintre cele mai dificile proiecte rutiere din România din cauza traseului montan și a numărului mare de lucrări de artă necesare pentru traversarea zonelor cu relief dificil.

De-a lungul ultimilor ani, proiectul a trecut prin mai multe etape de analiză și revizuire, fără ca lucrările de construcție să înceapă efectiv.

Testele care decid traseul autostrăzii

Gestionarea apelor subterane și pluviale este unul dintre elementele-cheie în stabilirea soluțiilor tehnice pentru viitoarea autostradă, deoarece un sistem de drenaj proiectat greșit poate duce la degradarea prematură a asfaltului și la costuri suplimentare de întreținere.

Potrivit CNIR, identificarea timpurie a zonelor instabile este importantă și pentru prevenirea alunecărilor de teren, reducând astfel riscul apariției unor probleme tehnice și financiare în etapa de execuție.

„Dimensionarea lucrărilor de artă (viaducte, poduri, tuneluri) depinde de precizia datelor despre natura și stabilitatea terenului”, a transmis compania.

Proiectarea, în sarcina Consitrans

Contractul pentru completarea și revizuirea Studiului de Fezabilitate, precum și pentru elaborarea Proiectului Tehnic al Autostrăzii A3 Ploiești-Brașov este realizat de compania românească de proiectare în infrastructură Consitrans SRL și are o valoare de 46,5 milioane de lei.

Autostrada dintre Ploiești și Brașov este văzută de autorități drept una dintre soluțiile pentru descongestionarea traficului de pe DN1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România, în special în weekenduri și în perioadele de vacanță.

