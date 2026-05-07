Dominic Fritz: PSD a încercat să frâneze reformele. Cu acest acord vrem ca PNL și USR să aibă o forță mult mai mare decât singure

Liderul USR, Dominic Fritz, a avut o intervenție joi seara, la Digi24, la scurt timp după mesajul comun transmis de USR și PNL privind o coordonare comună după ruptura cu PSD.

Acesta a afirmat că acordul dintre cele două formațiuni constituie o încercare de consolidare a unei majorități reformiste și are la bază colaborarea din ultimele luni de guvernare.

„Nu l-am semnat repede, am fost împreună la guvernare de aproape 11 luni și am guvernat bine împreună, tocmai de aceea noi nu am inițiat nicio moțiune de cenzură”, a declarat Fritz la Digi24.

Dominic Fritz acuză PSD că a încercat „să frâneze reformele”

Acesta a acuzat PSD că „a încercat să frâneze reformele” și a explicat că scopul înțelegerii dintre PNL și USR este consolidarea influenței celor două formațiuni.

„Adevărul este că PSD a încercat să frâneze reformele și ce vrem să facem cu acest acord este ca cele două partide – PNL are 14%, USR are 12% – împreună să aibă o forță mult mai mare decât dacă fiecare singur s-ar lupta și s-ar uita doar la propriul interes. Acum interesul comun, nu doar al celor două partide, ci interesul comun al tuturor românilor care își doresc ca în sfârșit în această țară să se schimbe ceva, ca în sfârșit să terminăm cu această putere nevăzută în toate instituțiile de stat, fix asta este direcția pe care trebuie să o luăm acum”, a completat Fritz.

Fiind întrebat care este următorul pas politic al PNL și USR, Dominic Fritz a declarat că nu există „un scenariu secret” și că actuala criză politică nu a fost provocată de aceste două formațiuni.

„Nu noi am declanșat această criză, nu există un scenariu secret pe care acum nu vi-l spunem, ci ne asigurăm ca guvernarea să meargă mai departe în timp ce PSD să vină în sfârșit cu soluția lor. (…) Toată ideea PSD-ului că «haideți că am glumit cu o moțiunea asta, haideți înapoi, acum vrem să guvernăm, să fie pace și prietenie și să fie atenție stabilitate», asta nu mai merge. Nu mai putem să sacrificăm speranțele românilor că se va schimba ceva pe altarul stabilității”, a conchis Fritz.

PNL și USR anunță coordonare comună după ruptura cu PSD

Joi seara, Dominic Fritz și Ilie Bolojan au anunțat, într-un mesaj comun, că PNL și USR vor coopera în perioada următoare în Parlament, în relația cu Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni, acuzând PSD de „acțiuni distructive împotriva bunei guvernări” și de o colaborare cu AUR.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun publicat pe Facebook.