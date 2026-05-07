Dominic Fritz despre coordonarea comună a PNL și USR în fața crizei provocate de PSD: „Nu vom spune lucruri, la Cotroceni, care să ne surprindă reciproc”

Președintele USR, Dominic Fritz, a explicat joi seară ce înseamnă „coordonarea” dintre PNL și USR, anunțată după căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

El a explicat că, în Parlament, PNL și USR vor avea o poziție comună, iar la consultările de la Cotroceni, organizate de Nicușor Dan după moțiunea de cenzură, cele două partide își vor comunica dinainte punctele de vedere, astfel încât declarațiile făcute de una dintre formațiuni să nu fie „o surpriză” pentru cealaltă.

Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că PNL și USR reprezintă împreună cea mai mare forță parlamentară și că vor încerca să împiedice schimbarea direcției reformiste a României.

„Înseamnă că PNL şi USR, împreună, sunt cea mai mare facţiune din Parlament şi au împreună o forţă pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună”, a afirmat Dominic Fritz.

Totodată, Fritz a explicat și cum va funcționa coordonarea dintre PNL și USR la consultările de la Palatul Cotroceni. Acesta a spus că cele două partide își vor comunica pozițiile înainte de discuțiile cu președintele.

„Nu mergem la Cotroceni pentru a povesti aşa, din burtă, ci mergem cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem şi în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre şi ne informăm reciproc despre asta. Nu mergem cu delegaţii comune, pentru că este decizia preşedintelui pe cine şi în ce ordine invită, dar nu vom spune lucruri, la Cotroceni, care să ne surprindă reciproc. (…) Cred că pentru ţară este direcţia bună, mulţi oameni îmi spun că vor să ne aliniem, vor să luptăm împreună pentru ca lucrurile să se schimbe în această ţară”, a declarat liderul USR.

Dominic Fritz a mai spus că această apropiere dintre cele două partide este necesară pentru a combate ceea ce el a numit „sistemul corupt” construit de PSD în ultimele decenii.

„Este nevoie de această formă de aliniere” pentru a lupta împotriva „sistemului corupt” creat de PSD în ultimii 35 de ani, a mai transmis președintele USR.