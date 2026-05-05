Tanczos Barna, după demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură: Nu s-a reuşit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală

Vicepremierul demis Tánczos Barna a afirmat marți, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut în Parlament, România se confruntă cu o nouă criză politică, subliniind lipsa de stabilitate și dificultatea formării unei noi majorități parlamentare.

„Din nou a căzut un guvern, iar România se confruntă cu o nouă criză politică, deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor. Din nou nu s-a reuşit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul fără să se ştie ce urmează, iar între partide domneşte o stare de incertitudine generalizată”, a scris Tanczos Barna într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că, din nou, „vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară şi a desemna un prim-ministru”.

Făcând referire la rolul UDMR în actualul context, Tánczos Barna a menționat că formațiunea a făcut parte din ultimele două coaliții guvernamentale și că a încercat să contribuie la stabilitate.

„Atunci când, în decembrie 2024, am decis să ne asumăm guvernarea, am fost conştienţi de cât de critică era situaţia. Ne-am dorit un guvern stabil şi predictibil, de aceea am acceptat responsabilitatea guvernării. Cinci luni mai târziu, demisia prim-ministrului a aruncat din nou ţara într-o criză politică. Deşi ştiam că va fi dificil să continuăm, am considerat că din interiorul coaliţiei putem orienta deciziile în direcţia bună şi le putem corecta pe cele greşite. Aşa am crezut. Am sperat că fiecare politician responsabil, atunci când constată că sunt probleme, se va implica activ şi va încerca să contribuie, prin soluţii concrete, la depăşirea crizei”, a adăugat el.

Tanczos Barna a recunoscut și dificultatea de a identifica soluții în această conjunctură politică.

„Privind retrospectiv după un an și jumătate și înțelegând nemulțumirea tot mai multor oameni, devine din ce în ce mai legitimă întrebarea: ce putem face noi într-o conjunctură politică în care partidele politice din România nu reușesc de zeci de ani, să ofere stabilitate și predictibilitate.

Astăzi, sincer, și mie îmi este dificil să ofer un răspuns clar”, a completat oficialul UDMR.

Tanczos Barna: România are, totuși, șanse privind o redresare economică

Cu toate acestea, el a subliniat că există premise pentru o redresare economică, în condițiile unui climat politic stabil, invocând scăderea inflației și măsuri precum o nouă lege a salarizării și indexarea pensiilor.

„În condiţiile unui cadru politic stabil, România are toate şansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflaţiei, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflaţia şi prin menţinerea investiţiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică. Indiferent dacă UDMR va fi sau nu la guvernare, aceasta este o perspectivă realistă, acesta trebuie să fie obiectivul”, a conchis acesta.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut marți în Parlament, fiind 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.