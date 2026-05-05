Partidul Socialiștilor Europeni susține PSD și solicită formarea rapidă a unui guvern pro-european, după moțiunea de cenzură

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) își reafirmă, marți, sprijinul pentru PSD și solicită formarea rapidă a unui guvern pro-european, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.
Sursa foto: Flickr/Party of European Socialists
Diana Nunuț
05 mai 2026, 16:35, Politic

Într-un comunicat de presă emis marți, PES subliniază că este necesară asigurarea stabilității politice și instituționale, avertizând că România are nevoie urgentă de „claritate, stabilitate și de o conducere” pentru a răspunde provocărilor economice și sociale actuale.

Potrivit socialiștilor europeni, un guvern funcțional este esențial pentru a garanta accesul la fonduri europene, protejarea locurilor de muncă, menținerea coeziunii sociale și gestionarea presiunilor generate de creșterea costului vieții.

PES atrage atenția că viitorul executiv trebuie să plaseze echitatea socială în centrul politicilor sale, prin investiții publice și consolidarea sistemelor de protecție socială. De asemenea, organizația pledează pentru renunțarea la măsuri de austeritate, considerate un factor de accentuare a inegalităților.

„Asigurarea stabilității necesită, de asemenea, o abordare constructivă și responsabilă din partea actorilor politici. Construirea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, respect reciproc și un angajament comun de a aduce îmbunătățiri concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor”, se menționează în comunicat.

„România are nevoie de un guvern care să asigure stabilitate și îmbunătățiri reale în viața oamenilor. Nu este vorba doar de acorduri politice, ci de protejarea cetățenilor împotriva incertitudinii economice, de consolidarea echității sociale și de restabilirea încrederii în instituțiile democratice. Social-democrații sunt gata să susțină o cale de urmat care pune oamenii pe primul loc”, a declarat secretarul general al PES, Giacomo Filibeck.

Prioritatea imediată este restabilirea încrederii și asigurarea predictibilității, prin măsuri care să aducă beneficii tangibile pentru populație, se arată în finalul comunicatului.

Marți, 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.

