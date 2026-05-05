Bolojan, împiedicat să se întoarcă imediat la guvernare de o decizie CCR. Reînvestirea sa, o excepție istorică

Precedentul juridic este Decizia CCR nr. 85/2020, pronunțată după ce fostul președinte, Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban premier, la scurt timp după ce Guvernul Orban fusese demis în Parlament prin moțiune de cenzură.

Curtea Constituțională a stabilit atunci că desemnarea candidatului pentru funcția de premier trebuie să urmărească formarea unei majorități parlamentare, nu ignorarea efectelor moțiunii de cenzură. În motivare, CCR a arătat că desemnarea aceluiași politician demis de Parlament poate „anihila rolul constituțional al Parlamentului” și poate încălca principiul cooperării loiale între instituțiile statului.

Aplicată în contextul actual, decizia dată atunci de CCR, arată că Guvernul Bolojan, odată demis prin moțiune de cenzură, nu îl poate desemna imediat tot pe Ilie Bolojan pentru formarea unui nou cabinet, în special dacă acesta nu are o majoritate incontestabilă care să-l susțină.

PSD, spațiu de manevră

Aici PSD are „spațiu de manevră” pentru un joc politic. Cu Guvernul Bolojan odată demis, PSD poate încerca încerca să propună refacerea coaliției cu PNL, dar cu un alt premier liberal, invocând tocmai precedentul constituțional potrivit căruia un premier demis prin moțiune nu poate fi redesemnat automat, imediat și în aceleași condiții politice.

În ceea ce-i privește pe social-democrați, PSD a transmis că ar putea reveni într-o coaliție, însă cu un alt ministru decât Bolojan. Astfel, social-democrații ar putea încerca să atragă tabăra din PNL favorabilă continuării guvernării alături de social-democrați, inclusiv prin concesii politice.

PNL a încercat să blocheze scenariul

Cu toate acestea, PNL a încercat să blocheze exact acest scenariu. Partidul, care a adoptat o rezoluție de sprijin pentru Ilie Bolojan în care afirmă că PNL nu va mai participa într-o coaliţie cu PSD dacă această formaţiune politică va vota vreo moţiune de cenzură împotriva acestui guvern.

Totuși, întoarcerea la Palatul Victoria a lui Bolojan în calitate de premier ar fi o mișcare istorică în plus, de excepție, la Palatul Victoria, pentru că, în toată istoria post-decembristă au existat doar doi premieri care au reușit să se întoarcă în funcție, după demiterea Guvernului lor prin moțiune de cenzură, cei doi fiind Emil Boc și Ludovic Orban, la peste un deceniu unul de altul.

Boc a fost demis pe 13 octombrie 2009, dar a format Guvernul Boc II în decembrie 2009, după realegerea lui Traian Băsescu. Orban a fost demis pe 5 februarie 2020, iar Guvernul Orban a fost reinvestit pe 14 martie 2020, în contextul crizei COVID-19.

În urma unei dimineți de foc la Palatul Parlamentului, premierul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, fiind adunate un total de 281 de voturi pentru, cu 48 mai mult decât minimul necesar pentru demitere.