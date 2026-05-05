Rareș Bogdan propune un referendum în PNL, pe model PSD, pentru a decide dacă să rămână sau nu la guvernare: „Să consultăm măcar forurile județene”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, faptul că liberalii trebuie să analizeze în profunzime rezultatul moțiunii de cenzură, în urma căruia Guvernul Bolojan a căzut, și să consulte structurile din teritoriu înainte de a lua o decizie politică.
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”
„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea”, spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri
Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele”
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”
Diana Nunuț
05 mai 2026, 16:59, Politic

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat marți, într-o intervenție telefonică la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” difuzată de Gândul, ideea organizării unui referendum intern în PNL, după modelul folosit de PSD, pentru a decide dacă partidul ar trebui să rămână la guvernare sau să iasă din Executiv.

Liberalul a subliniat faptul că rezultatul votului privind moțiunea de cenzură este unul semnificativ și că acest lucru necesită o evaluare atentă la nivelul partidului.

„Este un scor foarte, foarte mare. Trebuie să-l conștientizăm și în același timp să găsim soluția optimă”, a spus Rareș Bogdan în cadrul emisiunii de la Gândul.

Acesta a precizat că este nevoie de o consultare extinsă în interiorul partidului, menționând că deciziile nu trebuie luate sub impulsul momentului.

„Eu cred, ca un om care cunoaște destul de bine Partidul Național Liberal și care respectă pe membrii Partidului Național Liberal, că ar trebui să consultăm cel puțin forurile județene. Nu trebuie să ne pripim sub imperia emoției de moment. Sigur că e nervozitate, sigur că e supărare, sigur că e decepție pentru unii, poate bucurie în tabăra celor care au inițiat moțiunea, dar PNL este un partid responsabil. (…) Suntem un partid care nu poate, în niciun caz, să ia decizii de la o oră la alta sau de la un minut la altul”, a explicat Rareș Bogdan în cadrul intervenției telefonice. 

„Eu cred că trebuie să ne îndreptăm, fiecare dintre noi, către filialele județene, să stăm de vorbă cu aleșii noștri locali, primari, concilieri județeni, concilieri locali, de asemenea cu liderii noștri din teritoriu, pentru a lua cea mai bună decizie”, a conchis europarlamentarul PNL.

Marți, 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.

