După Predoiu, un alt lider din PNL cere rămânerea la guvernare, „cu patru condiții ferme”

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, a reacționat marți, la scurt timp după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut în Parlament. Aceasta spune că „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene, cu patru condiții ferme”.
Nicoleta Pauliuc. Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
05 mai 2026, 15:25, Politic

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, a afirmat marți, într-o postare pe Facebook, că liberalii trebuie să rămână la guvernare și să continue reformele începute, avertizând că o retragere ar însemna „abandon”, nu „demnitate”.

Aceasta atrage atenția asupra riscului ca PNL să interpreteze greșit contextul politic actual.

„Mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea”.

Nicoleta Pauliuc mai spune că liberalii au plătit deja costul politic al reformelor adoptate în ultimele luni.

„Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit.”

Senatoarea pledează pentru menținerea PNL într-o formulă de guvernare pro-europeană, însă cu patru condiții ferme: „parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea Alianța pentru Unirea Românilor semnată în scris de toți partenerii de coaliție”.

Reacția sa vine după ce cu puțin timp în urmă, și Cătălin Predoiu a cerut ca PNL să rămână la guvernare, în ciuda deciziilor interne luate sub mandatul de președinte al lui Ilie Bolojan.

Marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

