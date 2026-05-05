Cătălin Predoiu, primul care rupe rândurile: „Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea”

„PNL are de cântărit între a lua o decizie pripită sau a continua guvernarea. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să își lase opțiunile deschise. Funcția de premier nu e individuală, ci aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Să ne păstrăm opțiunile deschise în următoarele zile. Să cântărim în partid cea mai bună strategie. PNL are valoare strategică pentru această țară, Din această moțiune nu a câștigat nimeni. Nu trebuie să abandonăm guvernarea„, a fost declarația lui Cătălin Predoiu pe holurile Parlamentului după demiterea Guvernului Bolojan.

„Cred că PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merita această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre. PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități„, consideră Predoiu.

Predoiu crede că PNL poate rămâne la guvernare chiar și fără PSD. El este de părere că „PNL este de o importanță strategică pentru România”.

Numele lui Cătălin Predoiu a fost vehiculat pentru a ocupa poziția de premier într-un eventual Executiv post Ilie Bolojan.