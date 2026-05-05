Prima pagină » Știrile zilei » Cătălin Predoiu, primul care rupe rândurile: „Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea"

Cătălin Predoiu, prim vicepreședintele PNL și vicepremier al Guvernului Bolojan, recent demis de Parlament, cere ca PNL să rămână la guvernare, în ciuda deciziilor interne luate sub mandatul de președinte al lui Ilie Bolojan.
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză"
„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea", spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri
Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele"
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări"
Sorina Matei
05 mai 2026, 14:46, Politic

PNL are de cântărit între a lua o decizie pripită sau a continua guvernarea. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să își lase opțiunile deschise. Funcția de premier nu e individuală, ci aparține partidului. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan. Să ne păstrăm opțiunile deschise în următoarele zile. Să cântărim în partid cea mai bună strategie. PNL are valoare strategică pentru această țară, Din această moțiune nu a câștigat nimeni. Nu trebuie să abandonăm guvernarea„, a fost declarația lui Cătălin Predoiu pe holurile Parlamentului după demiterea Guvernului Bolojan.

„Cred că PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merita această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre. PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități„, consideră Predoiu.

Predoiu crede că PNL poate rămâne la guvernare chiar și fără PSD. El este de părere că „PNL este de o importanță strategică pentru România”.

Numele lui Cătălin Predoiu a fost vehiculat pentru a ocupa poziția de premier într-un eventual Executiv post Ilie Bolojan.

