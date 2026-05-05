Secretarul general al PNL îl contrazice pe Predoiu: PSD și AUR au majoritate parlamentară

AUR și PSD au majoritate parlamentară și au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar, spune secretarul general al PNL, Dan Motreanu, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.
Dan Motreanu. Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
05 mai 2026, 14:58, Politic

„PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar”, spune Dan Motreanu, pe Facebook.

Acesta transmite PSD și AUR că nu pot să dea jos un guvern și apoi să fugă de responsabilitate.

„În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Așteptăm, așadar, soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ceea ce urmează”, a mai spus Motreanu.

Potrivit secretarului general al PNL, datoria PNL este față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună.

„Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan. Modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăți de măsură sau compromisuri în urma cărora să se mențină vechile privilegii”, a mai afirmat Dan Motreanu.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a trecut. Astfel, Cabinetul Ilie Bolojan a fost demis cu un vot istoric. Au fost 288 de voturi: 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

Ministrul de Interne demis, Cătălin Predoiu, a declarat, marți, după ce a Guvernul a fost picat prin moțiune de cenzură, că „PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea”. „PNL are de cântărit între a lua o decizie pripită sau a continua guvernarea”.

