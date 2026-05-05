Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”

Rareș Bogdan a declarat că rezultatele obținute în timpul mandatului nu au fost la nivelul așteptărilor sale, invocând un ritm mai lent al reformelor și un nivel redus al investițiilor. Acesta a menționat, de asemenea, dificultăți în relația cu partenerii politici și provocări legate de comunicare și negociere la nivel guvernamental, scrie Gândul.

„În fruntea Guvernului, a avut prea puține investiții și prea puține realizări din punct de vedere al reformelor. Din diverse motive, inclusiv din cauza unor blocaje politice și a unor dificultăți de adaptare la contextul decizional de la București, lucrurile nu au evoluat așa cum ar fi fost de dorit”, a afirmat europarlamentarul.

Deși face parte din același partid, Rareș Bogdan a precizat că evaluarea sa este una personală și că se aștepta la un ritm mai accelerat al schimbărilor.

„Eu personal așteptam mai multe investiții și un ritm al reformelor mult mai alert decât cel înregistrat, dar aceasta este doar opinia mea”, a adăugat el.