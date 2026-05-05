Victor Negrescu: „Moțiunea de cenzură a trecut. Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a scris marți, printr-un mesaj pe pagina de Facebook, că face apel către partidele de dreapta să revină la discuții, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Moțiunea de cenzură a trecut. Singura direcție viabilă este formarea rapidă a unui guvern pro-occidental, cu un mandat ambițios, bazat pe reforme consistente, performanță economică și măsuri reale de echitate socială. Împreună cu familia social-democrată europeană, facem apel la forțele politice de dreapta să dea dovadă de responsabilitate și să revină rapid și cu maturitate la masa negocierilor. Acest mesaj a fost de altfel deseori comunicat de toate grupurile politice pro-europene din Parlamentul European”, a scris acesta pe Facebook.

El spune că actuala situație arată că este nevoie de o schimbare și declară că guvernarea trebuie să se concentreze mai mult pe rezultatele obținute pentru cetățeni.

„Atunci când o majoritate covârșitoare a cetățenilor este nemulțumită de rezultatele economice și sociale, este evident că lucrurile trebuiau schimbate. Și asta s-a întâmplat. Nimeni nu ar trebui însă să se agațe acum de putere, deoarece România nu poate depinde de un singur om.”

Negrescu a făcut precizări și despre modul în care ar trebui să funcționeze o coaliție politică.

„În același timp, trebuie să reamintim un principiu esențial: într-o coaliție, guvernarea înseamnă dialog, respect și responsabilitate împărțită. Iar, Partidul Social Democrat își propune să depășească rapid aceste momente, să uite atacurile la care a fost supus și să construiască politici sănătoase pentru români”, a scris vicepreședintele.

Principalele obiective pe care forțele pro-europene ar trebui să le urmărească împreună au fost enumerate de Victor Negrescu în același mesaj.

„1. Cheltuirea corectă, transparentă și integrală a tuturor fondurilor europene, prin asumarea tuturor reformelor necesare, și construirea unui mandat puternic de țară pentru bugetul UE post-2027.

2. Revenirea la un sistem fiscal predictibil, dezvoltarea unor mecanisme de relansare a economiei și a consumului și finalizarea tuturor investițiilor.

3. Combaterea evaziunii fiscale și a tuturor inechităților sociale, finanțarea adecvată a justiției, transpunerea legislației europene și respectarea legii și a drepturilor sociale.

4. Proiecte de țară: finalizarea aderării la OCDE anul acesta, un plan pentru aderarea la euro și identificarea unui proiect național fanion.

5. Reforma națională: un plan de reformă constituțională pentru a pregăti România pentru anii care urmează.”

„Dacă ne vom concentra pe aceste lucruri, vom reuși să depășim mizele mici și personale. Voi susține activ ca viitoarea coaliție pro-occidentală să aibă un mandat ambițios și să livreze rezultate concrete pentru cetățeni”, a declarat Negrescu.