Prima pagină » Politic » Trump susține că a avut o discuție excelentă cu Ursula von der Leyen, dar lansează noi amenințări

Trump susține că a avut o discuție excelentă cu Ursula von der Leyen, dar lansează noi amenințări

Liderul SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o discuție excelentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Totuși, președintele american a lansat noi amenințări la adresa UE.
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu Ursula von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Donald Trump, în Biroul Oval. Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
07 mai 2026, 22:57, Politic

Anunțul a fost făcut joi pe rețeaua Truth Social. Donald Trump a dezvăluit că a vorbit cu președinta UE despre Iran.

„Am avut o convorbire excelentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am discutat multe subiecte, inclusiv faptul că suntem complet uniți în a spune că Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară. Am convenit că un regim care își ucide propriul popor nu poate controla o bombă care poate ucide milioane de oameni”, a scris Trump.

Cei doi lideri au discutat și despre acordul comercial bilateral. Donald Trump a lansat noi amenințări către UE.

„Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea din Acordul Comercial Istoric pe care l-am încheiat la Turnberry, Scoția, cel mai mare Acord Comercial dintotdeauna! S-a promis că UE își va respecta partea din Acord și, conform Acordului, își va reduce tarifele la zero! Am fost de acord să le acord timp până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre, altfel, din păcate, tarifele lor vor crește imediat la niveluri mult mai înalte”, a precizat Donald Trump.

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Doi români, profesori de matematică, și-au depus candidatura pentru Parlamentul Țării Galilor și Consiliul Local Newcastle. Cum funcționează relația candidat-alegător în țările lor de adopție
Libertatea
Somonul afumat, asociat cu un risc mai mare de cancer. Specialiștii avertizează asupra consumului excesiv
CSID
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor