Trump susține că a avut o discuție excelentă cu Ursula von der Leyen, dar lansează noi amenințări

Anunțul a fost făcut joi pe rețeaua Truth Social. Donald Trump a dezvăluit că a vorbit cu președinta UE despre Iran.

„Am avut o convorbire excelentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am discutat multe subiecte, inclusiv faptul că suntem complet uniți în a spune că Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară. Am convenit că un regim care își ucide propriul popor nu poate controla o bombă care poate ucide milioane de oameni”, a scris Trump.

Cei doi lideri au discutat și despre acordul comercial bilateral. Donald Trump a lansat noi amenințări către UE.

„Am așteptat cu răbdare ca UE să își îndeplinească partea din Acordul Comercial Istoric pe care l-am încheiat la Turnberry, Scoția, cel mai mare Acord Comercial dintotdeauna! S-a promis că UE își va respecta partea din Acord și, conform Acordului, își va reduce tarifele la zero! Am fost de acord să le acord timp până la cea de-a 250-a aniversare a țării noastre, altfel, din păcate, tarifele lor vor crește imediat la niveluri mult mai înalte”, a precizat Donald Trump.