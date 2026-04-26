Percheziții în Botoșani după ce un bărbat s-a postat pe internet cu un pistol amenințând o persoană

Polițiștii din Botoșani au făcut trei percheziții într-o comună din județ după ce un bărbat s-a postat pe o rețea de socializare cu un pistol în timp ce amenință o persoană.
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 10:30, Social

Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au făcut sâmbătă trei percheziții domiciliare la persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și amenințare din comuna Varfu Câmpului.

În locuința unui bărbat de 43 de ani au fost găsite mai multe bunuri care interesează cauza, printre care și un pistol, calibrul 6 mm și articole pirotehnice.

Bărbatul vizat de polițiști postase pe o rețea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă și adresează amenințări altei persoane.

Arma a fost ridicată în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte și dacă aceasta este în stare de funcționare

Polițiștii continuă cercetările, acestea fiind extinse și pentru deținerea de articole pirotehnice fără drept, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Incident armat la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Libertatea
Se mai poate consuma parizerul, dacă a stat 3 zile în frigider? După cât timp trebuie aruncat la gunoi
CSID
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor