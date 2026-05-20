Prima pagină » Social » Percheziții în Mehedinți într-un dosar de proxenetism. Polițiștii au ridicat bani, telefoane și materiale pirotehnice

Percheziții în Mehedinți într-un dosar de proxenetism. Polițiștii au ridicat bani, telefoane și materiale pirotehnice

Polițiștii din Mehedinți au făcut șapte percheziții într-un dosar de proxenetism, în care cinci bărbați sunt acuzați că ar fi exploatat două femei și ar fi obținut bani din practicarea prostituției.
Percheziții în Mehedinți într-un dosar de proxenetism. Polițiștii au ridicat bani, telefoane și materiale pirotehnice
Galerie Foto 8
Nițu Maria
20 mai 2026, 08:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat marți, 20 mai, mai multe percheziții într-un dosar de proxenetism coordonat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin.

Vezi galeria foto
8 poze

Potrivit anchetatorilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de implicare în activități de proxenetism.

În cadrul căutărilor, oamenii legii au găsit și ridicat sume de bani, telefoane mobile și alte mijloace materiale de probă necesare în anchetă. De asemenea, în timpul perchezițiilor au fost descoperite materiale pirotehnice și o armă neletală.

Conform informațiilor transmise de IPJ Mehedinți, din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, de la începutul anului și până acum, cinci bărbați cu vârste între 20 și 38 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, ar fi exploatat două femei în județele Mehedinți și Timiș.

Anchetatorii susțin că bărbații le-ar fi obligat pe acestea în practicarea prostituției cu diferite persoane, iar în urma activităților ar fi obținut sume importante de bani.

Totodată, au fost puse în aplicare 12 mandate de aducere în cadrul acestui dosar.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți și jandarmii Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți.

Cercetările continuă în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Detalii din dosarul proxeneților români care au forțat tinere cu probleme psihice să se prostitueze într-un club din Viena, Austria. Victimă: banii erau ascunși într-un seif din Buzău
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia