Prima pagină » Justiţie » Decizie definitivă! Piedone poate fi judecat în dosarul privind divulgarea unui control ANPC la un hotel din Sinaia

Decizie definitivă! Piedone poate fi judecat în dosarul privind divulgarea unui control ANPC la un hotel din Sinaia

Curtea de Apel Brașov a decis definitiv, marți, că fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, poate fi judecat în dosarul de corupție în care este acuzat că ar fi anunțat un control al instituției la Hotelul Internațional din Sinaia.
Decizie definitivă! Piedone poate fi judecat în dosarul privind divulgarea unui control ANPC la un hotel din Sinaia
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
05 mai 2026, 15:45, Justiţie

Potrivit portalului instanțelor, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond, scrie G4media.

Instanța l-a obligat, totodată, pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare.

Dosarul a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în octombrie 2025.

Procurorii susțin că, la 7 martie 2025, Cristian Popescu Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat informații confidențiale privind un control care urma să aibă loc în aceeași zi la Hotelul Internațional din Sinaia, unitate deținută de familia fostului politician Dan Radu Rușanu. Potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost ca hotelul să evite sancțiuni pentru eventuale nereguli.

În dosar apar interceptări în care Piedone ar fi dat indicații angajaților hotelului cu privire la pregătirea spațiilor înaintea verificării. Acesta ar fi cerut, între altele, ca personalul să poarte halate și bonete, frigiderele să fie aranjate, oalele să aibă capace, iar anumite camere să fie pregătite corespunzător clasificării unității.

De asemenea, potrivit procurorilor, Piedone ar fi solicitat ca vizita echipei de control să fie dirijată către spații alese de reprezentanții hotelului.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor