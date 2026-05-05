Un bărbat a lovit-o pe învățătoarea fiului său, cei doi s-au întâlnit noaptea într-un local din Pitești

IPJ Argeș a anunțat că „în ziua de 4 mai, polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au continuat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, și au reținut un bărbat de 45 de ani.”

Scandalul s-a produs într-un local din Pitești. Potrivit anchetatorilor „în noaptea de 26 aprilie, în jurul orei 02:00, în timp ce se afla într-un local din municipiul Pitești, bărbatul în cauză s-ar fi întâlnit în mod întâmplător cu o femeie, cadru didactic la unitatea de învățământ unde fiul acestuia este elev, iar pe fondul unor contradicții anterioare în referire la situația copilului, cel în cauză ar fi lovit-o pe femeie.”

Luni, pe 4 mai, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca marți cel în cauză să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz.