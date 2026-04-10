Progres fizic de 13,5% pe cel mai important șantier de autostradă din România

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a publicat vineri imagini de pe secțiunea Cornetu-Tigveni a autostrăzii A1.

„Imagini din dronă cu cel mai important șantier de autostradă”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

El spune că progresul fizic în șantier este de 13,5% și sunt prezenți 1.550 muncitori și 300 utilaje.

Printre noutățile de pe șantier se numără faptul că a început montarea elementelor de tablier metalic pe primul viaduct, că se lucrează la 15 structuri concomitent și că continuă realizarea ecoductului peste Râul Olt, DN7 și CF.

De asemenea, Irinel Ionel Scrioșteanu transmite că, la Șuici, în județul Argeș, antreprenorul a început construirea fabricii speciale în care vor fi produse elementele prefabricate necesare tunelului Poiana. El mai anunță că lucrările pentru construcția portalurilor celor 2 fire de tunel au fost finalizate, iar în prezent se lucrează la sistemul de ancorare al Portalului 1 (spre Sibiu), portal de la care se va lansa instalația TBM pentru foraj la sfârșitul acestei veri. Diametrul 𝗧𝗕𝗠-ului după asamblare va fi 12,49 m.

Pe acest lot, constructorul va realiza cantități impresionante de lucrări, printre care excavații de 6,3 milioane mc, umpluturi în terasamente de 2,5 milioane mc, umpluturi de balast de 1,2 milioane mc, beton 980,000 mc, tabliere metalice 46.000 tone și piloți forați 150.000 m.

Tronsonul de autostradă va avea 37,4 km și 54 structuri, care însumează un total de 14,5 km, dintre care cea mai lungă este tunelul Poiana (1,78 km).

Vor fi, de asemenea, trei noduri rutiere, spații de servicii și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).