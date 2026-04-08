Doi bărbați și o femeie, cercetați pentru un furt comis în București

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 28 Poliție, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfășurat marți, patru percheziții în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tăinuire.

Vizați au fost doi bărbați, care, cu o seară înainte, au spart un geam și escaladând un perete, ar fi pătruns într-un apartament situat la parterul unui imobil din Sectorul 2.

Din locuință ar fi sustras mai multe bunuri, respectiv bijuterii din aur, laptopuri și obiecte vestimentare, cauzând un prejudiciu estimat la 40.000 de lei.

„În urma activităților investigativ-operative, au fost identificați trei bănuiți: doi bărbați și o femeie, aceasta fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

În vederea administrării materialului probator, ieri, 7 aprilie 2026, au fost puse în executare cele patru mandate de percheziție domiciliară. Cei trei bănuiți au fost depistați și conduși la audieri.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză”, a precizat Poliția Capitalei.

Cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tăinuire.