Percheziții în București într-un dosar de camătă. Doi bărbați, arestați preventiv / Surse: Ar fi vorba de apropiați ai Clanului Ștoacă

Polițiștii Capitalei au efectuat patru percheziții domiciliare într-un dosar penal de camătă, instrumentat de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, doi bărbați fiind ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile.
Andrei Rachieru
21 mai 2026, 08:49, Justiţie
Potrivit Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, perchezițiile au avut loc pe 19 mai, în municipiul București, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Anchetatorii susțin că, în perioada septembrie 2023 – mai 2026, doi bărbați, de 30 și 56 de ani, ar fi acordat împrumuturi mai multor persoane fără a fi autorizați să desfășoare astfel de activități. Pentru sumele oferite, aceștia ar fi perceput lunar dobânzi între 20% și 30%, solicitând totodată diverse garanții, în special autoturisme.

Din cercetări a reieșit că 17 persoane ar fi fost prejudiciate prin aceste practici.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă, printre care telefoane mobile și importante sume de bani: peste 17.000 de lei, 9.600 de euro și 500 de dolari.

Cei doi suspecți au fost duși la audieri, iar ulterior reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Sursele Mediafax au declarat că ar fi vorba despre apropiați ai clanului Ștoacă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă.

