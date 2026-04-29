Prima pagină » Social » Percheziții în București și Ilfov într-un caz de tâlhărie calificată. Vizează membri ai unei galerii sportive

Polițiștii din București au efectuat miercuri 10 percheziții domiciliare și au pus în executare 8 mandate de aducere în București și Ilfov, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de tâlhărie calificată și împiedicarea circulației publice. Autorii sunt membri ai galeriei unei echipe de fotbal.
sursă foto: captură video
Petre Apostol
29 apr. 2026, 18:07, Social

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în noaptea de 5 aprilie 2026, în jurul orei 00:55, când mai mulți bărbați, membri ai unei galerii sportive, ar fi montat un sistem de localizare GPS pe autoturismul unui bărbat de 35 de ani, pentru a-i urmări în timp real deplasările. Autorii sunt de la Steaua, victima – de la Dinamo.

Ulterior, acesta ar fi fost blocat în trafic de mai multe autoturisme pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. În timpul incidentului, suspecții ar fi lovit cu obiecte contondente luneta și geamurile mașinii, provocând distrugeri.

Bărbatul ar fi reușit să părăsească zona, însă ar fi fost urmărit și șicanat în trafic de un alt autoturism, pierzând controlul direcției de mers și ieșind de pe carosabil.

Anchetatorii mai arată că, ulterior, prin amenințări cu acte de violență, persoana vătămată ar fi fost deposedată de un rucsac în care se aflau două steaguri cu însemne specifice ale galeriei echipei.

În urma perchezițiilor, persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Autoritățile precizează că perchezițiile domiciliare reprezintă o etapă procedurală în cadrul anchetei, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.

Recomandarea video

Grecia sau Bulgaria în minivacanța de 1 Mai 2026? Prețuri la carburanți, costuri și experiențe diferite
G4Media
Avertismentul unui expert: Economia României se prăbușește. „Guvernul doar a tăiat contabil/Mai ușor cu vrăjeala reformelor pe scări”
Gandul
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
Libertatea
Trucurile care te ajută să fierbi mai repede găina de țară. Cum obții carne fragedă?
CSID
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor