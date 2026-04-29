Percheziții în București și Ilfov într-un caz de tâlhărie calificată. Vizează membri ai unei galerii sportive

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în noaptea de 5 aprilie 2026, în jurul orei 00:55, când mai mulți bărbați, membri ai unei galerii sportive, ar fi montat un sistem de localizare GPS pe autoturismul unui bărbat de 35 de ani, pentru a-i urmări în timp real deplasările. Autorii sunt de la Steaua, victima – de la Dinamo.

Ulterior, acesta ar fi fost blocat în trafic de mai multe autoturisme pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. În timpul incidentului, suspecții ar fi lovit cu obiecte contondente luneta și geamurile mașinii, provocând distrugeri.

Bărbatul ar fi reușit să părăsească zona, însă ar fi fost urmărit și șicanat în trafic de un alt autoturism, pierzând controlul direcției de mers și ieșind de pe carosabil.

Anchetatorii mai arată că, ulterior, prin amenințări cu acte de violență, persoana vătămată ar fi fost deposedată de un rucsac în care se aflau două steaguri cu însemne specifice ale galeriei echipei.

În urma perchezițiilor, persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Autoritățile precizează că perchezițiile domiciliare reprezintă o etapă procedurală în cadrul anchetei, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.