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Patru răniți grav în urma unui accident între un camion și două mașini, pe DN 7, în Argeș

Patru persoane au fost rănite, dintre care una este în stop cardio-respirator, în urma unui accident care a avut loc sâmbătă, pe DN 7, în zona localității Valea Ursului, județul Argeș. În coliziune au fost implicate două mașini și un camion.
Patru răniți grav în urma unui accident între un camion și două mașini, pe DN 7, în Argeș
Laura Buciu
13 iun. 2026, 17:49, Social
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Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN 7 Pitești-Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 124+100 de metri, în zona localității Valea Ursului, județul Argeș.

Au fost implicate un ansamblu de vehicule și două autoturisme.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane, dintre care una se află în stop cardio-respirator. Celelalte trei sunt rănite ușor, în evaluare medicală la fața locului.

Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 18:00.

 

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