Patru răniți grav în urma unui accident între un camion și două mașini, pe DN 7, în Argeș

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN 7 Pitești-Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 124+100 de metri, în zona localității Valea Ursului, județul Argeș.
Au fost implicate un ansamblu de vehicule și două autoturisme.
Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane, dintre care una se află în stop cardio-respirator. Celelalte trei sunt rănite ușor, în evaluare medicală la fața locului.
Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 18:00.