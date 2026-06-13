Patru răniți grav în urma unui accident între un camion și două mașini, pe DN 7, în Argeș

Patru persoane au fost rănite, dintre care una este în stop cardio-respirator, în urma unui accident care a avut loc sâmbătă, pe DN 7, în zona localității Valea Ursului, județul Argeș. În coliziune au fost implicate două mașini și un camion.