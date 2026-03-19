Percheziții în București într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei minore. Un bărbat, dus la audieri

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, în baza unui mandat emis de instanță.

Ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări formulate de DGASPC Sector 4 și se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

„În baza probatoriului administrat în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în cursul anului 2023, un bărbat, în vârstă de 44 de ani, în timp ce se afla la adresa de domiciliu, prin constrângere morală, raportată la autoritatea pe care o avea, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra și de vârsta fragedă a acesteia, ar fi atins-o în zonele intime și ar fi întreținut acte de natură sexuală cu minora, care, în prezent are vârsta de 17 ani”, se arată în comunicatul emis.

Potrivit unor surse, bărbatul de 44 ani este unchiul fetei. Ea a povestit totul la școală recent, iar unitatea de învățământ a anunțat mai departe DGASPC, care a anunțat, la rândul său, Poliția Capitalei.

Bărbatul a fost depistat și condus la sediul structurii de poliție, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu minor și agresiune sexuală”, mai precizează Poliția Capitalei.