Un cunoscut influencer pe TikTok, acuzat de înșelăciune, după ce ar fi publicat anunțuri fictive cu spații de cazare. Au loc percheziții în aceste momente!

Un tânăr de 25 de ani, din Târgoviște, cunoscut influencer pe TikTok, este cercetat de polițiștii IPJ Dâmbovița, după ce s-ar fi folosit de identitatea unor persoane vulnerabile pentru a deschide conturi bancare, cu care ar fi primit bani de pe urma unor anunțuri false de închiriere.
Daiana Rob
07 mai 2026, 10:27, Social

Un influencer român, cunoscut pe TikTok, pentru videoclipurile în care ajută persoane vârstnice, este cercetat de polițiști într-un doar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea, informează IPJ Dâmbovița.

Potrivit polițiștilor, din august 2024  și până în ianuarie 2025, influencerul ar fi publicat anunțuri fictive cu oferirea de spații de cazare, inducând în eroare peste 100 de persoane și determinându-le să efectueze plăți în valoare totală de peste 103.000 de lei.

Ulterior, banii ar fi fost depuși în conturi bancare deschise fraudulos, folosind identitatea unor persoane cu o situație materială precară.

Tânărul se numește Cârnu Cristian, iar în videoclipurile sale de pe TikTok, el ajută pensionari aflați într-o situație dificilă, donând alimente.

Joi, anchetatorii au descins în locuințele a 5 persoane din comuna Dragomirești. În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au găsit mai multe telefoane, carduri bancare, dar și documente.

„În această dimineață, 7 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Secția 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a 5 persoane, din comuna Dragomirești.

Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea”, potrivit IPJ Dâmbovița.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz.

