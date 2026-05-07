Alertă sanitară internațională: ce este hantavirusul, virusul depistat pe nava MV Hondius ce a ucis deja 3 persoane

Trei persoane au murit în urma focarului: un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german. Alte opt persoane, printre care și un cetățean elvețian, sunt suspectate că ar fi contractat virusul, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Guvernul olandez a anunțat miercuri că aproximativ 40 de pasageri au coborât de pe navă în Santa Helena, unde vasul făcuse o escală în drum spre Capul Verde, înainte ca focarul să fie raportat oficial. Autoritățile nu cunosc încă locul în care se află mulți dintre acești pasageri.

Printre cei care au părăsit nava s-a aflat și soția cetățeanului olandez decedat la bord pe 11 aprilie. Femeia s-a îmbolnăvit ulterior și a murit înainte de a ajunge în Țările de Jos. Compania aeriană KLM a transmis că aceasta a fost coborâtă dintr-un avion la Johannesburg, pe 25 aprilie, din cauza agravării stării sale medicale.

Virusul identificat la victime a fost confirmat ca fiind tulpina andină, o formă de hantavirus care se poate transmite între oameni prin contact foarte apropiat. Specialiștii subliniază că transmiterea este foarte rară, însă focarul a determinat autoritățile sanitare să intre în alertă.

Reacția autorităților sanitare

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite a anunțat că monitorizează îndeaproape situația cetățenilor americani aflați la bord, precizând că riscul pentru populația americană este, în acest moment, extrem de scăzut.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat joi că un cetățean francez a fost în contact cu o persoană bolnavă, dar nu prezintă simptome. În Argentina, Ministerul Sănătății a anunțat că va efectua capturări și analize de rozătoare în orașul sudic Ushuaia, punctul de plecare al croazierei.

MV Hondius, care are la bord aproape 150 de persoane, este așteptată să ajungă până sâmbătă în Tenerife, în Insulele Canare. După acostare, pasagerii străini care nu prezintă simptome vor fi repatriați, în timp ce 14 pasageri spanioli vor fi plasați în carantină într-un spital militar din Madrid.

Trei pacienți au fost evacuați miercuri de pe navă. Unul a fost internat într-un spital din Țările de Jos, iar altul a fost transferat în Germania pentru îngrijiri medicale. Avionul care transporta al treilea pacient urma să aterizeze în Țările de Jos joi dimineață, după o întârziere cauzată de o problemă la sistemul de susținere a vieții.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul nu este un singur virus, ci o familie de virusuri transmise în principal de rozătoare. Oamenii se infectează, de obicei, atunci când inhalează particule contaminate provenite din urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate. Boala este rară, dar poate deveni severă și chiar fatală.

În cazul focarului de pe nava MV Hondius, îngrijorarea autorităților este legată de faptul că virusul identificat este tulpina andină, cunoscută și ca virusul Andes. Aceasta este o formă de hantavirus întâlnită în America de Sud și este considerată specială deoarece, spre deosebire de alte hantavirusuri, poate fi transmisă rar de la om la om, mai ales prin contact apropiat și prelungit.

Infecția poate începe cu simptome asemănătoare gripei: febră, dureri musculare, dureri de cap, oboseală, greață, vărsături sau diaree. În cazurile grave, boala poate evolua rapid către afectare pulmonară severă, dificultăți de respirație, scăderea tensiunii arteriale, șoc și insuficiență respiratorie.

Forma gravă asociată cu hantavirusurile din Americi este cunoscută drept sindrom pulmonar sau cardiopulmonar cu hantavirus. Aceasta poate afecta vasele mici de sânge din plămâni, ducând la acumulare de lichid și la probleme majore de respirație și circulație.

Nu există un tratament specific pentru infecția cu hantavirus. Pacienții primesc îngrijiri de susținere, iar în cazurile severe pot avea nevoie de terapie intensivă, oxigen, intubație sau alte măsuri pentru susținerea funcțiilor vitale. Organizația Mondială a Sănătății arată că intervenția medicală rapidă și îngrijirea într-o unitate cu terapie intensivă pot crește șansele de supraviețuire.