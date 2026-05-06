Hantavirus: Un pasager de pe vasul de croazieră, confirmat cu o tulpină a virusului transmisibilă între oameni

Tulpina de hantavirus, detectată la unul dintre pasagerii vasului de croazieră evacuați în Africa de Sud, este tulpina andină transmisibilă între oameni, a declarat miercuri ministrul sud-african al sănătății în fața unei comisii parlamentare, potrivit AFP.

„Testele inițiale arată că este într-adevăr vorba de tulpina andină. Aceasta este singura tulpină, dintre cele 38 cunoscute, care poate fi transmisă de la o persoană la alta”, a explicat ministrul sud-african al Sănătății, Aaron Motsoaledi.

OMS declară un risc scăzut de infectare pentru populația globală

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, tulpina provine de la virusul Andes, o specie anume de hantavirus. Deși mai puțin frecventă, transmiterea limitată de la om la om a fost raportată în focarele anterioare de virus Andes. OMS declară că riscul de infectare pentru populația globală, în urma acestui eveniment, este scăzut.

Hantavirusul este raportat anual în România, potrivit Autorității Naționale pentru Cercetare, însă infecțiile cu acest virus rămân insuficient documentate.

Ce este și cum se transmite Hantavirusul?

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri purtate de rozătoare, transmise în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

Infecțiile cu hantavirus sunt de obicei asociate cu expunerea la fecalele sau urina rozătoarelor infectate, a precizat OMS pentru Associated Press.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Cum se tratează infecțiile cu Hantavirus?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus, însă CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe pot necesita internarea în unitățile de terapie intensivă ale spitalelor. În cazurile severe, unii pot necesita intubare.