INSP: Hantavirusul, raportat în România în câteva cazuri. Virusul se transmite la om prin inhalarea particulelor provenite de la rozătoare

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Autoritatea Națională pentru Cercetare, infecțiile cu hantavirus sunt documentate, însă rămân insuficient explorate. Conform datelor raportate de Institutul Național de Sănătate Publică, sunt înregistrate anual doar câteva cazuri, caracterul lor sporadic contribuind la o vizibilitate limitată în practica clinică și la riscul unei subdiagnosticări.

Deși incidența rămâne redusă, complexitatea acestor infecții le plasează în categoria riscurilor emergente care necesită o documentare științifică amplă.

Specialiștii în domeniu solicită documentarea virusului

Cercetările realizate în cadrul unor instituții precum Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, precum și în mediul universitar, indică necesitatea consolidării infrastructurii de diagnostic, a corelării datelor epidemiologice și a dezvoltării unor programe de cercetare interdisciplinare, se mai arată în comunicat.

Informația vine în contextul în care trei persoane au decedat pe o navă de croazieră din Atlantic, în urma hantavirusului.

Autoritatea Națională pentru Cercetare motivează apariția acestor virusuri din cauza schimbărilor climatice, mobilității crescute și modificărilor în relația dintre om și mediu. În acest context, anumiți viruși considerați rari apar din nou.

Ce este și cum se transmite Hantavirusul?

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri purtate de rozătoare, transmise în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

Infecțiile cu hantavirus sunt de obicei asociate cu expunerea la fecalele sau urina rozătoarelor infectate, a precizat OMS pentru Associated Press.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Cum se tratează infecțiile cu Hantavirus?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus, însă CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe pot necesita internarea în unitățile de terapie intensivă ale spitalelor. În cazurile severe, unii pot necesita intubare.