România, campioană mondială pentru a treia oară la Campionatul Mondial de Robotică FIRST

Elevii români au câștigat pentru a treia oară Campionatul Mondial de Robotică FIRST de la Houston, după ce într-un moment fără precedent pentru competiția internațională, finala a fost disputată exclusiv între echipe din România.
Sursa foto: Facebook/FIRST Tech Challenge Romania
Radu Mocanu
04 mai 2026, 10:10, Social

„România reconfirmă excelența în educația STEM și devine campioană mondială pentru a treia oară în cadrul Campionatului Mondial FIRST desfășurat la Houston, una dintre cele mai mari competiție internațională de robotică pentru liceeni”, se arată în comunicatul de presă emis de organizația Nație prin Educație. 

Ediția de anul acesta a campionatului mondial de robotică a fost marcată de dominanța echipelor din România. Finala s-a ținut între echipa Velocity din Brăila și Heart of Robots din Buzău, trofeul revenind brăilenilor. România a ocupat primele patru locuri în clasamentul mondial, pe locul trei plasându-se Quantum Robotics din București și AiCitizens din Focșani. 

„Această victorie este una istorică și reprezintă rezultatul a 10 ani de muncă susținută pentru construirea unei comunități puternice de educație STEM în România. Finala mondială România vs România, titlul de campioană mondială și cele 15 premii obținute de echipele noastre demonstrează că investiția în educație produce performanță reală și schimbă destine”, a transmis  Dana Războiu, fondatorul ONG-ului. 

Președintele României, Nicușor Dan a reacționat la performanța elevilor români, felicitând întreaga delegație. „Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale. România e mândrǎ de voi!”, a transmis șeful statului. 

Reprezentații au fost felicitați și de premierul României, Ilie Bolojan. „Felicitări reprezentanților României care ne-au dat motive de bucurie în ultimele zile! Patru echipe de tineri români sunt printre câștigătorii campionatului mondial de robotică „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, una dintre cele mai importante competiții de acest gen pentru elevi din lume. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism”, a notat pe Facebook șeful Guvernului.

