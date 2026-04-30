Prima pagină » Sport » România pierde după prelungiri cu China, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață I/B

România pierde după prelungiri cu China, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață I/B

Echipa națională a României a fost învinsă dramatic de selecționata Chinei, scor 3-4 după prelungiri, în a doua etapă de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Divizia I/B, al treilea eșalon valoric, disputat la Shenzhen, China.
România pierde după prelungiri cu China, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață I/B
sursă foto: FRHG
Petre Apostol
30 apr. 2026, 18:27, Sport

România a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 8 prin Reszegh Tamas, în superioritate numerică, după pasele lui Yevgeni Skachkov și Peter Balazs.

Gazdele au egalat chiar în ultimul minut al primei treimi, prin Wang Jing.

China a trecut la conducere în treimea secundă, după reușita semnată de Zhang Jiaqi, în minutul 37.

În ultimul act, România a egalat prin golul marcat de Yevgeni Skachkov în power-play, în minutul 47.

China a revenit în frunte, cu aproape 4 minute înainte de final, marcând prin Chen Zimeng.

La interval de mai puțin de un minut, tricolorii au egalat, prin Patrik Imre, trimițând partida în prelungiri.

După doar 27 de secunde de la startul prelungirilor, China a beneficiat de o lovitură de penalitate, acordată pentru lovirea adversarului cu crosa de Hunor Csaszar.

Hou Yuyang a transformat lovitura de penalitate și a adus victoria Chinei, scor 4-3.

În celelalte meciuri ale zilei, Estonia a învins Țările de Jos, scor 5-1, iar Coreea de Sud a trecut de Spania, scor 6-4.

Astfel, România ocupă locul 3, cu 4 puncte, fiind în urma echipelor din Estonia și Coreea de Sud, cu câte 6 puncte fiecare.

În meciul următor, echipa tricoloră se va confrunta cu Spania, sâmbătă, de la ora 7:30.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor