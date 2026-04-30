România pierde după prelungiri cu China, la Campionatul Mondial de hochei pe gheață I/B

România a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 8 prin Reszegh Tamas, în superioritate numerică, după pasele lui Yevgeni Skachkov și Peter Balazs.

Gazdele au egalat chiar în ultimul minut al primei treimi, prin Wang Jing.

China a trecut la conducere în treimea secundă, după reușita semnată de Zhang Jiaqi, în minutul 37.

În ultimul act, România a egalat prin golul marcat de Yevgeni Skachkov în power-play, în minutul 47.

China a revenit în frunte, cu aproape 4 minute înainte de final, marcând prin Chen Zimeng.

La interval de mai puțin de un minut, tricolorii au egalat, prin Patrik Imre, trimițând partida în prelungiri.

După doar 27 de secunde de la startul prelungirilor, China a beneficiat de o lovitură de penalitate, acordată pentru lovirea adversarului cu crosa de Hunor Csaszar.

Hou Yuyang a transformat lovitura de penalitate și a adus victoria Chinei, scor 4-3.

În celelalte meciuri ale zilei, Estonia a învins Țările de Jos, scor 5-1, iar Coreea de Sud a trecut de Spania, scor 6-4.

Astfel, România ocupă locul 3, cu 4 puncte, fiind în urma echipelor din Estonia și Coreea de Sud, cu câte 6 puncte fiecare.

În meciul următor, echipa tricoloră se va confrunta cu Spania, sâmbătă, de la ora 7:30.