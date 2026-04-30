Prima pagină » Sport » Mirra Andreeva se califică în finală la Madrid Open, după ce o învinge pe jucătoarea care a eliminat liderul mondial

Mirra Andreeva se califică în finală la Madrid Open, după ce o învinge pe jucătoarea care a eliminat liderul mondial

Rusoaica Mirra Andreeva, cap de serie numărul 9 la turneul WTA 1000 Madrid Open, s-a calificat în finala competiției, joi, după o victorie în fața americancei Hailey Baptiste, care o eliminase în sferturile de finală pe Aryna Sabalenka, liderul mondial.
Mirra Andreeva se califică în finală la Madrid Open, după ce o învinge pe jucătoarea care a eliminat liderul mondial
Foto: Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
30 apr. 2026, 19:35, Sport

La doar o zi după ce a împlinit 19 ani, Mirra Andreeva a revenit spectaculos în tie-break-ul setului secund, salvând trei mingi de set și impunându-se după un final dramatic.

Andreeva s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6(8), într-un meci care a durat 99 de minute.

„Sunt încă emoționată. Sunt foarte fericită că am câștigat, dar și mai fericită de modul în care am reușit să rămân calmă după ce nu am concretizat mingea de meci”, a declarat sportiva după partidă.

Meciul a părut sub controlul rusoaicei în primul set, pe care l-a câștigat în 40 de minute.

Însă, Hailey Baptiste a revenit în setul secund, profitând de unele erori ale adversarei și ducând partida în tie-break.

În actul decisiv, Mirra Andreeva a fost nevoită să revină de la un deficit de mini-break și să salveze trei mingi de set înainte de a închide meciul din a patra oportunitate.

În finala programată sâmbătă, jucătoarea rusă o va întâlni pe câștigătoarea semifinalei dintre Marta Kostyuk și Anastasia Potapova. Andreeva are șansa să obțină al treilea titlu din carieră la turnee de categorie WTA 1000.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor