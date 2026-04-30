Mirra Andreeva se califică în finală la Madrid Open, după ce o învinge pe jucătoarea care a eliminat liderul mondial

La doar o zi după ce a împlinit 19 ani, Mirra Andreeva a revenit spectaculos în tie-break-ul setului secund, salvând trei mingi de set și impunându-se după un final dramatic.

Andreeva s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6(8), într-un meci care a durat 99 de minute.

„Sunt încă emoționată. Sunt foarte fericită că am câștigat, dar și mai fericită de modul în care am reușit să rămân calmă după ce nu am concretizat mingea de meci”, a declarat sportiva după partidă.

Meciul a părut sub controlul rusoaicei în primul set, pe care l-a câștigat în 40 de minute.

Însă, Hailey Baptiste a revenit în setul secund, profitând de unele erori ale adversarei și ducând partida în tie-break.

În actul decisiv, Mirra Andreeva a fost nevoită să revină de la un deficit de mini-break și să salveze trei mingi de set înainte de a închide meciul din a patra oportunitate.

În finala programată sâmbătă, jucătoarea rusă o va întâlni pe câștigătoarea semifinalei dintre Marta Kostyuk și Anastasia Potapova. Andreeva are șansa să obțină al treilea titlu din carieră la turnee de categorie WTA 1000.