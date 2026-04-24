Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse joacă în turul 2 la Madrid Open. Liderul ATP, Jannik Sinner, intră în concurs la masculin

Potrivit programului oficial, meciul Gabrielei Ruse cu Elena Rybakina este al doilea de pe Terenul Central, după ora 13:30. Sorana Cîrstea o va întâlni pe Tyra Caterina Grant în al treilea meci al zilei pe Terenul 8, după ora 15:00.

România a avut patru reprezentante pe tabloul principal al competiției de categorie WTA 1000. Jaqueline Cristian s-a calificat deja în turul al treilea, în timp ce Irina Begu a fost eliminată în runda inaugurală.

Sorana Cîrstea s-a retras joi din proba de dublu din cauza unei accidentări la gambă. Românca, aflată pe locul 26 WTA și cap de serie 25 la Madrid, o va întâlni pe tânăra italiancă în vârstă de 18 ani Tyra Caterina Grant. Este prima confruntare directă între cele două.

Fiind cap de serie, Cîrstea intră în concurs direct din turul secund.

Grant, în schimb, a ajuns pe tabloul principal din calificări, iar în primul tur a învins-o categoric pe jucătoarea franceză Elsa Jacquemot (62 WTA), scor 6-1, 6-2.

De partea cealaltă, Elena-Gabriela Ruse (locul 71 WTA) are o misiune dificilă împotriva Elenei Rybakina, numărul 2 mondial și campioană la Australian Open 2026.

Cele două s-au mai întâlnit de două ori în circuitul profesionist. Ambele partide au fost câștigate de sportiva din Kazahstan.

Ruse vine după prima sa victorie pe tabloul principal de la Madrid, obținută în trei seturi în fața croatei Antonia Ruzic. Rybakina intră direct în turul al doilea, în calitate de cap de serie numărul 2.

Debutul lui Sinner la ediția 2026 a turneului, cap de afiș al zilei

În competiția masculină, atenția este îndreptată și asupra liderului mondial Jannik Sinner, unul dintre favoriții principali la câștigarea trofeului de la Madrid. Italianul traversează o perioadă excelentă, cu rezultate constante în turneele majore și un joc solid pe toate suprafețele.

Sinner, câștigător de Grand Slam, este unul dintre cei mai în formă jucători ai circuitului ATP. În absența principalului său rival la prima poziție mondială, Carlos Alcaraz, este considerat principalul candidat la titlu și pe zgura de la Madrid, chiar dacă această suprafață nu este cea care i-a adus cele mai multe succese.

Italianul se va duela în primul tur cu francezul Benjamin Bonzi, aflat pe locul 104 mondial. Meciul este programat după ora 17:00.