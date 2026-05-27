Tenis. Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Roland Garros după o victorie clară

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Roland Garros, după ce a învins-o miercuri pe Eva Lys, scor 6-3, 6-0.
Sursa foto: Hepta
Nițu Maria
27 mai 2026, 22:02, Sport
Jucătoarea română de tenis, Sorana Cîrstea, aflată pe locul 18 WTA și cap de serie numărul 18, s-a calificat miercuri în turul al treilea al turneului de Grand Slam Roland Garros.

Sorana Cîrstea a trecut în turul secund de sportiva de origine germană Eva Lys, locul 81 WTA, cu scorul de 6-3, 6-0.

Partida dintre cele două jucătoare a durat o oră și trei minute, iar românca s-a impus fără probleme în setul al doilea, pe care l-a câștigat.

În faza următoare a competiției, Sorana Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Jasmine Paolini, favorita numărul 13 și locul 13 WTA, și Solana Sierra, aflată pe locul 68 WTA.

