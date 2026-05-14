Sorana Cîrstea, la o victorie distanță de egalarea celei mai bune performanțe în turneele WTA 1000

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 26, traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale. Sportiva română s-a calificat pentru prima dată în semifinalele competiției de la Roma după victoria obținută marți în fața letonei Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6 (0).

La 36 de ani, românca a devenit a treia cea mai în vârstă semifinalistă din istoria Open Era a turneului italian, după Martina Navratilova și Billie Jean King.

Pentru Sorana Cîrstea reprezintă a patra semifinală din carieră în turneele WTA 1000, după Toronto în 2013, Miami în 2023 și Dubai în 2024.

În plus, se află la o victorie de a doua finală din carieră în competițiile WTA 1000, după o pauză de 13 ani. Cîrstea a mai ajuns în finală la Toronto în 2013, în care a pierdut cu Serena Williams.

Sorana Cîrstea a ajuns la al zecelea succes pe zgură în sezonul 2026, bilanțul său general fiind de 25 de victorii și 7 înfrângeri. Este una dintre cele patru jucătoare care au atins borna de 10 victorii pe zgură în acest sezon, alături de Mirra Andreeva, Marta Kostyuk și Anastasia Potapova.

În semifinalele turneului, românca o va întâlni pe americanca Coco Gauff, numărul 3 mondial, care a trecut în sferturi de Mirra Andreeva, scor 4-6, 6-2, 6-4.

Gauff s-a calificat pentru a patra oară în semifinalele turneului de la Roma, după un meci extrem de disputat în care a avut nevoie de cinci mingi de meci pentru a închide partida.

Americanca conduce cu 3-0 în confruntările directe cu Sorana Cîrstea, toate victoriile fiind obținute în meciuri de trei seturi.

Partida este programată pe arena centrală, nu înainte de ora 16:00, după sfertul de finală masculin dintre liderul mondial Jannik Sinner și rusul Andrey Rublev, care va începe de la ora 14:00.