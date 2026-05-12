Sorana Cîrstea își poate egala cea mai bună clasare din ierarhia WTA. Sfert de finală cu Ostapenko, la Roma

În anul în care și-a anunțat retragerea, Sorana Cîrstea traversează cel mai bun sezon al său. La turneul de la Roma are cel mai bun parcurs din carieră. După victoria de prestigiu obținută în turul al treilea împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea a trecut luni și de Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, bifând a treia victorie în fața cehoaicei în acest sezon.

Jucătoarea română, aflată pe locul 27 WTA, a ajuns în premieră la sferturile de finală la Openul Italiei. Marți, în sferturile de finală, românca o va întâlni pe Jelena Ostapenko, campioană în 2017 la Roland Garros. Letona se află pe locul 36 mondial și a avansat în sferturi printr-un succes categoric, 6-1, 6-2, cu Anna Kalinskaya.

Partida este programată pe terenul central, după meciul de pe tabloul masculin dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud.

Sorana Cîrstea a explicat luni, după calificarea în premieră în sferturi la Roma, că abordează ultimele luni din carieră cu mai puțină presiune și consideră că actuala versiune a sa este mai completă decât cea care atingea în 2013 cea mai bună clasare a carierei.

„Toate așteptările au dispărut, pentru că nu mai trebuie să demonstrez nimic nimănui. Sunt mai puternică fizic și mai inteligentă pe teren. Am mai multe soluții și sunt o jucătoare mai completă”, a spus românca.

Calificarea în semifinale ar putea avea un impact important și în clasamentul WTA. Cu o victorie în fața Jelenei Ostapenko, Sorana ar urca pe locul 21 în ierarhia live, egalând astfel cea mai bună clasare a carierei. În plus, dacă ar ajunge în finală ar intra în premieră în Top 20.

„Să fiu în Top 20 ar însemna foarte mult pentru mine, pentru că simt că am muncit enorm pentru asta. Dar nu vreau ca viața mea să depindă de un număr”, a declarat Cîrstea.

Jelena Ostapenko a lăudat-o Sorana Cîrstea înainte de confruntarea de marți.

„Este o persoană extraordinară. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Faptul că acesta este ultimul ei sezon îi oferă probabil mai multă libertate. Este o mare muncitoare și a trecut prin multe accidentări”, a declarat Ostapenko.